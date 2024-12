Pekári žiadajú cenové moratórium a potrebujú pracovníkov, chystajú sa na krízový scenár

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu na Slovensku evidujú pekári, cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po výrobkoch. Pekári hlásia 40 až 50-percentný nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri balení múk, a to pre všetky mlyny na Slovensku.

Zároveň bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý zastupuje drvivú väčšinu spoločností z daného sektoru, požiadaný krízovým štábom vlády SR o informácie týkajúce sa personálnych a výrobných kapacít. Agentúru SITA o tom v utorok informovala predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.

Keďže pekárne a mlyny produkujú jedny z najzákladnejších výrobkov, o ktoré majú ľudia záujem, výrobu nemôžu zastaviť.





„Vláde SR sme prisľúbili, že obyvateľov neponecháme bez pekárenských či mlynských produktov. V prípade krízy zabezpečíme hotline závozy a priamy predaj základných pekárskych výrobkov, ako sú chlieb a rožok, priamo z auta na vybraných miestach v mestách a dedinách za vopred určených podmienok,“ uviedla Tatiana Lopúchová.

Ochrana vodičov je dôležitá

Zväz sa spolu s výrobcami začal pripravovať na rôzne krízové scenáre. Na základe údajov od spoločností zväz predpokladá, že ak dôjde k vysokej maródnosti, budú pekárne potrebovať približne 3 000 ľudí ako pomocný personál pre celý sektor naprieč Slovenskom. Podľa Tatiany Lopúchovej však všetko bude závisieť od vývoja situácie.





„Je pre nás prednostne potrebné ochrániť vodičov, ktorí rozvážajú pekárenský tovar na predajne a sú vystavení najväčšiemu riziku nákazy pri kontakte s veľkým počtom ľudí, a zároveň riziku jej ďalšieho prenesenia na výrobných pracovníkov. Dôležité je však ochrániť aj ľudí vo výrobe a personál predajní. Bez nich sa výrobky ani nevyrobia, ani nedostanú ku zákazníkom,“ hovorí Tatiana Lopúchová, ktorá však upozorňuje na akútny nedostatok ochranných pomôcok.





„Požiadali sme vládu o pomoc s dodávkami respirátorov, rúšok či difúzorov na plošnú aplikáciu dezinfekcie. Taktiež by sme radi vyzvali ľudí, ktorí vedia tieto pomôcky zabezpečiť, aby sa v takom prípade obrátili na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zachovanie zdravia a bezpečnosti pri práci je pre nás prvoradé,“ zdôraznila Lopúchová.

Situácia sa nesmie zneužívať

Slovenskí pekári zároveň navrhli krízovému štábu vlády vyhlásenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, aby sa táto situácia nezneužívala. „Navrhujeme dočasne zafixovať ceny v celom distribučnom reťazci – u obchodníkov, dodávateľov ale i výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová.





Na Slovensku funguje 500 pekární (20 priemyselných, 40 stredne veľkých, zvyšok malé-remeselné). V celom pekárenskom sektore pracuje 12 000 pracovníkov. Z toho je zhruba 3 600 pracovníkov odbytu, čiže vodiči a predavačky, ktorí sú najviac vystavení nákaze.





Pekárne by nutne potrebovali minimálne 8 000 kusov rúšok, 3 000 kusov respirátorov a 300 kusov difúzorov na nanášanie plošnej dezinfekcie v priestoroch výroby a na ložných plochách áut pre všetky pekárne. Zároveň potrebujú zaistiť aj dezinfekčné prostriedky aspoň 12 000 kusov na týždeň, jednorazové rukavice v objeme aspoň 3 600 balení na týždeň.

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.