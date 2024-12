Parlament bude riešiť poslanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, na mimoriadnu schôdzu má prísť aj minister Naď (naživo)

16.2.2023 (SITA.sk) - Poslanci budú riešiť dodanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Mimoriadna schôdza parlamentu, ktorú iniciovala strana Smer-SD, sa začne po skončení rokovania o júnovom termíne predčasných volieb.

Poslanci Smeru-SD a traja nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa podpísaní pod návrhom žiadajú, aby parlament skonštatoval, že vláda, ktorej bola 15. decembra 2022 vyslovená nedôvera, nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky.

Chcú, aby Národná rada SR vyslovila nesúhlas s akoukoľvek formou odovzdania stíhačiek vo vlastnícke Slovenskej republiky Ukrajine.

Rokovanie odložili pre neúčasť Naďa Schôdzu k stíhačkám MiG-29 sa v utorok 14. februára nepodarilo otvoriť, plénum neschválilo program. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pred začatím schôdze informoval, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) musel odísť do Bruselu na dlhodobo plánované rokovanie ministrov obrany vo formáte Ramstein (krajiny podporujúce Ukrajinu) a následne na rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO. Požiadal koaličných partnerov, aby sa zatiaľ o tejto téme nerokovalo a zároveň dal verejný prísľub, že bez predchádzajúceho prerokovania v Národnej rade SR stíhačky na Ukrajinu neodídu. „Mimoriadna schôdza o tejto téme v parlamente bez účasti ministra obrany nemá absolútne žiaden význam, a navyše, táto téma vôbec nie je taká horúca, ako sa to snaží niekto komunikovať," uviedol Naď na sociálnej sieti.

Strana SaS je naklonená odovzdaniu MiG-29 Ukrajine, stíhačky hnijú v skladoch a skôr či neskôr pôjdu do šrotu, tvrdí

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je naklonená odovzdaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Uviedla to v utorok na sociálnej sieti. Liberáli to považujú za možné riešenie, keďže tieto vyradené bojové lietadlá sú pre Slovensko nevyužiteľné a oveľa lepšie by poslúžili Ukrajincom.

Budú súce do šrotu

„U nás sú odstavené na sklade a skôr či neskôr budú súce do šrotu. Navyše, pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska s nimi už nepočítame, nemá ich kto servisovať a na ceste sú nové stíhačky F-16,“ skonštatoval tímlíder SaS pre obranu a bezpečnosť Ivan Bilohuščin.

Slovensko môže získať milióny

Poslanec Národnej rady SR a zároveň predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa dodal, že Slovensko môže za uzemnené stíhačky MiG-29 získať milióny eur a nezostanú nám hniť v skladoch.

„Napríklad také Maďarsko vyradilo migy už pred dvadsiatimi rokmi a doteraz sa mu ich nepodarilo nikomu predať,“ podotkol.

Šéf NATO chce ešte viac zbraní pre Ukrajinu, vyjadril sa aj k moderným bojovým lietadlám

Ukrajina musí dostať zbrane, ktoré potrebuje, aby „vyhrala túto vojnu“, povedal v utorok generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Konzultácie o podpore Kyjeva

Stoltenberg sa tak vyjadril na stretnutí ministrov krajín NATO v Bruseli s tým, že konzultácie medzi členskými krajinami aliancie o podpore Kyjeva budú pokračovať počas nasledujúcich dvoch dní.

„Pretože vieme o nutnosti zabezpečiť, aby Ukrajina dostala zbrane, ktoré potrebuje na opätovné získanie svojich území, oslobodenie krajiny a víťazstvo v tejto vojne a na to, aby vyhrala ako suverénny a nezávislý národ,“ uviedol.

Je podľa neho dôležité prebrať, aké typy systémov a platforiem by mali členovia NATO poslať Ukrajine a aby všetky tieto systémy „pracovali, ako by mali“.

„Pokiaľ ide o delostrelectvo, potrebujeme muníciu, potrebujeme náhradné diely, potrebujeme údržbu, potrebujeme logistiku, aby sme dokázali tieto zbraňové systémy udržiavať,“ opísal ďalej Stoltenberg a dodal, že „sa to zmenilo na opotrebovávaciu vojnu a teda aj súboj logistiky“.

Putin sa pripravuje na ďalšiu vojnu

Stoltenberg tiež zopakoval svoje vyjadrenie z pondelka o tom, že ruský vodca Vladimir Putin sa „pripravuje na ďalšiu vojnu“.

„Nevidíme žiadne náznaky, že by sa prezident Putin pripravoval na mier. To, čo vidíme, je opak, pripravuje sa na ďalšiu vojnu, ďalšie ofenzívy a ďalšie útoky," skonštatoval s tým, že je „preto ešte dôležitejšie, aby spojenci a partneri NATO poskytli viac podpory Ukrajine".

Rozhodnutie, či poslať na Ukrajinu moderné bojové lietadlá však Stoltenberg v súčasnosti nepovažuje za to najdôležitejšie. Aliancia by sa podľa neho mala v prvom rade sústrediť na to, aby dodala vojenskú podporu, ktorú už prisľúbila.

„Urgentné teraz je doručiť to, čo sme sľúbili. Doručiť obrnené vozidlá, bojové vozidlá pechoty, nemecké Mardery, americké Bradley a, samozrejme, hlavné bojové tanky, Leopardy a ďalšie bojové tanky, ku ktorým sme sa zaviazali," zdôraznil Stoltenberg.

