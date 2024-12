Pápež sa zrejme stretne aj s odvolaným arcibiskupom Róbertom Bezákom

Návšteva pápeža Františka bude výnimočná svojou dĺžkou. Na Slovensku strávi viac ako tri dni na rozdiel od susedného Maďarska, kde bude len niekoľko hodín počas Medzinárodného eucharistického kongresu. Na Slovensku nebol pápež od roku 2003. Naposledy Ján Pavol II., ktorý mal ako Poliak ku Slovensku osobitý vzťah.

Cesta bude výnimočná aj v tom, že slovenská katolícka cirkev zažila pred deviatimi rokmi traumu odvolaním trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Išlo o jeden z najvážnejších okamihov za dlhé desaťročia, ktorý sa podpísal na stave dôvery v domácu cirkev.

Kriticky odsunutie Bezáka do ústrania vnímali aj neveriaci. Nebolo by preto prekvapením, že Svätý Otec túto udalosť neobíde. A podľa informácií portálu Webnoviny.sk by sa mal stretnúť aj s emeritným arcibiskupom Bezákom.

Vrcholom má byť púť v Šaštíne

Oficiálny program hlavy katolíckej cirkvi ešte nie je známy. Pápež by mal navštíviť Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Práve 15. septembra je na Slovensku deň pracovného pokoja a cirkevný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, kedy býva v Šaštíne celonárodná púť. Tá má byť vrcholom návštevy.

V Prešove si František uctí gréckokatolíckych veriacich, kde bude mať bohoslužbu. Má totiž blízko k východným cirkvám, ktoré zostali verné Rímu. V Košiciach neobíde Rómov. Zavítať má na rómske sídlisko Luník IX, kde sa stretne s mládežou.

Čo oslovilo pápeža?

Bývalý predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, ktorý sa angažoval za totalitného režimu v tajnej cirkvi, si myslí, že návštevu sprevádza isté „tajomstvo“, ktoré nikto zatiaľ nevie celkom uchopiť. Hovorí, že v Biblii sa píše – nepoznali dni svojho navštívenia.





„Pápež v lietadle na ceste z Iraku hovoril, že navštívi Maďarsko na záver celosvetového eucharistického kongresu a potom povedal, že môže odskočiť aj do Bratislavy. Odrazu je z toho viac ako trojdňová návšteva,“ povedal Mikloško. Poukázal na to, že Svätý Otec doteraz absolvoval 33 zahraničných ciest, z toho 19 v Európe a väčšina z nich boli jedno či dvojdňové.





Podľa neho pápežovo posolstvo nesie v sebe dva rozmery. Jednak je to starosť celého sveta, ako sú katastrofy, vojny, prenasledovanie či ekologické problémy a zároveň nezabúda na jedinca. „Veľkí vodcovia vidia chod sveta, ale jednotliví ľudia im akoby unikajú. Pápež má schopnosť vidieť obidva rozmery naraz,“ poznamenal Mikloško.

Úloha prezidentky

Odborník na cirkvi Jaroslav Šebek z Historického ústavu Českej akadémie vied pri hodnotení dôvodov, ktoré mohli zavážiť v prospech návštevy, uviedol, že „veľký vplyv“ mala aj návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej vlani vo Vatikáne. „Povedal by som, že postoje prezidentky sú jedným z dôvodov, prečo prichádza práve na Slovensko v takomto rozsahu,“ usúdil Šebek.





Prezidentka má pritom liberálne názory. Netají sa tolerantnými postojmi k právam LGBTI komunity. Pred prezidentskými voľbami bola Čaputová terčom trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. V kázni kritizoval kňazov, ktorí propagujú kandidátku za ultraliberálnu stranu za prezidentku.





Podľa Šebeka pápež však dáva najavo, že si cení vlastnosti, ktoré sú zamerané na obecnú humanitu. Dodal, že František sa stavia pomerne kriticky aj k niektorým konzervatívnym biskupským konferenciám ako napríklad v Poľsku.

Samozrejme, dôležitú úlohu zohrala aj Konferencia biskupov Slovenska a podľa Mikloška tiež slovenskí kňazi vo Vatikáne, známi svojou dobrou službou.

Prípad Bezák

Pokiaľ ide o prípad emeritného arcibiskupa Bezáka, zatiaľ nevedno, ako konkrétne sa pápež s týmto dedičstvom vysporiada. Predčasný koniec Bezáka vyvolal vlnu nevôle medzi veriacimi i neveriacimi. Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 pomenoval dôvody jeho odvolania ako obnovenie účinnej kolegiality medzi slovenskými biskupmi a usporiadané pastoračné riadenie trnavskej arcidiecézy.





Neoficiálne sa hovorilo, že za odvolaním je Bezákova kritika financovania arcidiecézy počas éry jeho predchodcu Jána Sokola. V apríli 2015 Bezáka prijal vo Vatikáne pápež František, ale k posunu v celom prípade nedošlo.

Historik Šebek pripustil, že pápež sa môže počas návštevy stretnúť aj s emeritným arcibiskupom Bezákom. „Nebude to verejné stretnutie, ale veľmi interné a možno sa ani nedostane do oficiálneho komuniké z návštevy,“ nazdáva sa. Dodal, že sám František sa do veci osobne vložil v roku 2015, aj preto stretnutie nepovažuje za vylúčené.

Odkaz pre Slovensko

Po ohlásení návštevy pápeža sa spustila vlna pozitívnych politických reakcií. Otázne je, akú stopu návšteva zanechá v slovenskej politike. Či nepôjde len o situačnú záležitosť, ktorá následne vyprchá.





Podľa Šebeka z politického posolstva je zrejmé, že pápež sa stavia proti populistickým tendenciám, ktoré označuje vo svojich encyklikách za nebezpečie. „Tak si myslím, že sa bude snažiť klásť dôraz na to, čo vnímam u vašej prezidentky, a to sú obecne ľudské princípy, ktoré by sa mali zachovávať aj v politike,“ usúdil Šebek.

Expolitik Mikloško hovorí, že pápež bojuje s korupciou, chamtivosťou a s utláčaním ľudí. „Myslím si, že ten odkaz nebude pre politikov, ale univerzálny pre Slovensko, lebo sa nachádza v nejakom vyprázdnenom a vyhorenom štádiu. Nevidno nikoho, kto by vedel povedať niečo povzbudivé,“ mienil Mikloško.





Dodal, že keď Slovensko navštívi hlava akokoľvek veľkého štátu, tak vo svetových médiách sa o tom napíšu dva riadky, ale „toto je udalosť, ktorú si počas troch dní všimne celý svet a pre Slovensko bude mať aj medzinárodno-politický význam“.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

