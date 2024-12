Pápež František sa v Kanade ospravedlní za zneužívanie detí misionármi, pôvodné obyvateľstvo však žiada spravodlivosť

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František vycestoval na návštevu Kanady, kde sa ospravedlní pôvodným obyvateľom za zneužívanie ich detí misionármi v rezidenčných školách.

Návšteva Kanady by mala trvať týždeň a František by v rámci nej mal pricestovať do Edmontonu, Quebecu a Iqaluitu v najsevernejšom teritóriu Nunavut.

Zneužívanie detí misionármi

Pápež by mal v nedeľu priletieť do Edmontonu, kde by ho mal privítať premiér Justin Trudeau a generálna guvernérka Kanady Mary May Simon.

Na nedeľu nemá František žiadne oficiálne plány. V pondelok by sa mal však stretnúť s preživšími z neďalekej bývalej rezidenčnej školy Maskwacis, kde by sa mal podľa očakávaní ospravedlniť.

Na palube lietadla pápež František novinárom povedal, že je to„kajúcna cesta“ a vyzval na modlitby, najmä za starších ľudí a starých rodičov.

Jeho cesta nasleduje po jarnom stretnutí s delegáciami pôvodných obyvateľov Kanady vo Vatikáne a historickom ospravedlnení z 1. apríla za „poľutovaniahodné“ zneužívanie spáchané niektorými katolíckymi misionármi v rezidenčných školách.

Ospravedlnenie nestačí

Skupiny pôvodných obyvateľov však podľa agentúry AP očakávajú viac ako slová. Usilujú sa o prístup k archívom, aby zistili osud detí, ktoré sa nikdy z týchto škôl nevrátili, chcú, aby zodpovední ľudia čelili spravodlivosti, finančné reparácie a návrat domorodých artefaktov z Vatikánskych múzeí.

Kanadská vláda priznala, že v štátom financovaných kresťanských školách, ktoré fungovali od 19. storočia do 70. rokov 20. storočia, sa šírilo fyzické a sexuálne zneužívanie.

V Kanade od rodín odobrali zhruba 150-tisíc domorodých detí a umiestnili ich do rezidenčných škôl, kde často nesmeli rozprávať svojím jazykom alebo praktizovať svoju kultúru a mali sa asimilovať do kanadskej kresťanskej spoločnosti.

