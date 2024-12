Osem obvinených z akcie Stavbár vzali do väzby, dôvodom je drogová trestná činnosť

13.11.2022 (Webnoviny.sk) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku rozhodol o vzatí do väzby ôsmich osôb, ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Ako ďalej informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. U jedného obvineného sudca konštatoval aj útekovú väzbu.

Rozhodnutie nie je právoplatné

Zároveň sudca dvoch obvinených prepustil zo zadržania na slobodu a ich väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka, ako aj primeranými povinnosťami a obmedzeniami.

„Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR," doplnila hovorkyňa.

Akcia "Stavbár"

Príslušníci národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vykonali uplynulý týždeň rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Stavbár. Akcia bola zameraná na zadržanie obvinených osôb pôsobiacich v štruktúre zločineckej skupiny. Tá sa zaoberala obchodovaním s drogami v Bratislave a v jej okolí.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil 16 osôb, z ktorých 10 zadržali. Počas akcie bolo vykonaných viacero domových prehliadok. Policajti zaistili väčšie množstvo drog, peňažnej hotovosti a ďalších cenín. Jeden z obvinených sa pokúsil o útek cez balkón. To sa mu však nepodarilo a napokon aj on skončil v rukách polície.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.