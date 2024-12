Optimalizujete si dane? Podnikateľom môžu výrazne sťažiť alebo aj prekaziť cestu k hypotéke

Blíži sa podávanie daňového priznania. Podnikatelia, ktorí v tomto roku uvažujú nad hypotékou, by nemali zabúdať, že banky ich príjmy preverujú prísnejšie. U živnostníkov a spoločníkov s.r.o. skúmajú aj daňové priznania a účtovné výkazy.

Ako upozorňuje riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová, optimalizácia daní môže cestu k hypotéke výrazne sťažiť alebo aj prekaziť.

Znížená šanca získať hypotéku

Daňové priznanie a výška zdokladovaných príjmov sú pri hypotéke pre podnikateľov kľúčové.

„V niektorých prípadoch o výške uznaného príjmu rozhoduje aj to, či si uplatní paušálne alebo skutočné výdavky. Ak si podnikateľ optimalizuje daňové priznanie tak, aby platil čo najnižšie dane, nemusí získať hypotéku vôbec alebo mu môžu schváliť len nízku sumu úveru, ktorá mu nebude stačiť,” vysvetľuje Šablová.

Zároveň by mali ľudia vedieť, že okrem výšky príjmov pri hypotéke zohráva rolu aj to, v akom segmente podnikajú a ako dlho podnikajú.

Potrebujú preukázať kladné daňové priznanie, teda mali by mať vyššie príjmy ako náklady, zároveň musia mať vysporiadané všetky záväzky voči štátnym inštitúciám ako je finančná správa, zdravotná a Sociálna poisťovňa.

Dodáva, že v prípade spoločníkov s.r.o. môžu byť rozdiely v schválenej výške hypotéky aj oveľa väčšie.

