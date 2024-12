Opozícia plánuje v parlamente pokúšať obra na hlinených nohách

Počas mesačnej koaličnej krízy opozícia nepodnikla zásadnejší krok proti rozpadajúcej sa vláde Igora Matoviča (OĽaNO). Obmedzila sa na tlačové konferencie. Teraz mení najpočetnejší opozičný klub Smer-SD s jeho lídrom Robertom Ficom taktiku a chystá mimoriadne schôdze parlamentu.

Deje sa tak v čase, keď sa situácia upokojila a nanovo sa stabilizovali pomery vo vláde. Koaličné zoskupenie tak môže v oveľa komfortnejšom prostredí reagovať na opozičné kroky. Jasná zhoda, či by sa vôbec mala odvolávať vláda Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorá ešte len požiada o dôveru v parlamente, pritom nepanuje ani v samotnej opozícii.

Smer chce už na budúci týždeň predložiť návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa má hovoriť o zodpovednosti za obete ochorenia COVID-19. Ak vládna väčšina program schôdze neschváli, tak nebude.

V tom prípade mieni Smer predložiť ďalší návrh na zvolanie schôdze s cieľom vysloviť nedôveru Hegerovej vláde. Táto schôdza by sa však podľa rokovacieho poriadku parlamentu už uskutočniť musela a žiadny vplyv by na to nemal ani nesúhlas koaličnej väčšiny.

V čase krízy nechceli poskytnúť tmel

Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha na otázku portálu Webnoviny.sk, aký zmysel by malo teraz odvolávanie vlády, keď sa koalícia skonsolidovala a prečo opozícia skôr nevyužila možnosť povaliť vládu, odpovedal, že počas krízy by to koalíciu stmelilo.





„Išlo o ich vnútorný problém a boj proti opozícii by ich dal dokopy. Nemalo zmysel im takto pomáhať. V prípade aktuálnej mimoriadnej schôdze nám ide o diskusiu o Covide, čo je pri zlyhaniach vlády úplne prirodzená požiadavka opozície,“ vysvetlil.

Podľa Blahu odvolávanie vlády by prišlo do úvahy iba, ak by koalícia zamietla schôdzu o koronavíruse. „Nejde o primárny cieľ, keďže majú pohodlnú väčšinu. Ide nám o diskusiu o opatreniach,“ doplnil.

Pellegriniho vlastný prístup k vláde

Smer nemá potrebných 30 podpisov na zvolanie schôdze. Musí preto spolupracovať s ďalšími opozičnými stranami. Už v minulosti sa stalo, že Smer vždy nenašiel odozvu vo zvyšku opozície.





Hlas-SD Petra Pellegriniho nemá problém so schôdzou k boju s pandémiou. Naopak, nezhoduje sa Smerom v otázke odvolania Hegerovej vlády.

„Nevidíme dnes dôvod na mimoriadnu schôdzu k vysloveniu nedôvery vláde. Smer takúto možnosť doteraz odmietal. Dnes vláda čaká na vyslovenie dôvery parlamentom, čo je podľa nás dostatočná príležitosť na vyjadrenie zásadného postoja poslancov k súčasnej druhej vláde Igora Matoviča,“ uviedla hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.

Ficova agenda

Líder Smeru Fico vyhlásil, že strana chce hovoriť na mimoriadnej schôdzi o viacerých otázkach. Tou prvou je, kto bude niesť zodpovednosť za takmer 11-tisíc obetí COVIDU-19, pretože je príčinná súvislosť medzi nekonaním vlády a obeťami choroby.





Smer chce tiež žiadať informácie o zmluve o nákupe ruskej vakcíny Sputnik. Podľa Fica sa hrajú okolo tejto vakcíny „ideologické špinavé hry“ len preto, lebo pochádza z Ruskej federácie.

Pčolinský opozíciu chápe

Predseda vládneho klubu OĽaNO v parlamente Michal Šipoš Webnovinám o mimoriadnej schôdzi povedal, že „takúto neúprimnú iniciatívu“ nepodporia.





Podľa neho Smer nemá úprimný úmysel riešiť pandémiu. „Od vypuknutia pandémie ju hrubo zneužívajú, vytĺkajú politické body z obetí pandémie a v boji proti Covidu namiesto pomoci kladú vláde polená pod nohy,“ vyjadril sa Šipoš.





Na mimoriadnu schôdzu nevidí dôvod ani šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Povedala, že priestor na diskusiu vidí počas rokovania o zdravotníckych zákonoch a pred hlasovaním o vyslovení dôvery vláde pod novým premiérom.





Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský návrh opozície úplne nezavrhol. „Osobne by som aj privítal informáciu, čo je vlastne s tým Sputnikom, kde je problém, ako sa to nakúpilo, lebo je to veľmi citlivá téma. Chápem obsah schôdze, ktorú Smer požaduje a viem sa stotožniť s niektorými otázkami,“ povedal.





Zároveň však dodal, že Sme rodina je súčasťou koalície a o ďalšom postupe sa dohodne koaličná rada.

Hra na jednu kartu

Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity považuje návrh opozície zvolať mimoriadnu schôdzu za relevantnú iniciatívu, pretože má aj kontrolnú právomoc. Myslí si, že odpoveď na otázky, ktoré kladie Smer o Sputniku V alebo o koronakríze, chce poznať aj veľká časť spoločnosti.





„Dokonca aj vládna kríza bola sčasti o tom, že vláda koronakrízu zle manažuje a musel odísť minister zdravotníctva Marek Krajčí,“ zhodnotil politológ.

Koalícia sa teraz javí usporiadane. Otázkou je, prečo proti nej opozícia nepodnikla kroky počas vládnej krízy.

„Koalícia sa zdá byť konsolidovaná, ale je to obor na hlinených nohách. Opozícia si je zároveň vedomá, že koalícia má vyše 90 poslancov, preto je ťažké niečo v parlamente zmeniť – vysloviť nedôveru ministrovi alebo predsedovi vlády, a tým pádom aj celej vláde,“ objasnil Cirner.





Podľa politológa opozícia má k dispozícii nástroje, ako je zvolávanie mimoriadnych schôdzí, ak má na to dostatok podpisov a koalícia jej dovolí schôdzu otvoriť. „Potom môže na schôdzi diskutovať a nahrávať si politické body. Opozícia hrá na jednu kartu, a to je referendum o predčasných voľbách. To bude jej hlavná politická agenda,“ dodal.





