Opatrenia Pellegriniho vlády zhoršujú pravdepodobnosť, že dlhodobo nezamestnaní si nájdu prácu

"Je to naozaj veľký problém Slovenska, a to aj v situácii, keď zažívame rekordne nízku mieru nezamestnanosti," tvrdí. Súčasný kabinet však podľa neho urobil a chystá sa urobiť veľa vecí, ktoré práve týmto ľudom odrezávajú možnosť nájsť si zamestnanie a zapojiť sa do pracovného života.