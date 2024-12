Odborníci vo svete zvažujú podávať tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 ešte tento rok. Kedy ju plánuje Slovensko?

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od rôznych výrobcov majú aj rôznu účinnosť. To môže v boji s ďalšou vlnou pandémie, ktorá nás čaká možno aj skôr ako na jeseň, spôsobiť problémy, nakoľko ochrana pred koronavírusom nebude všade rovnako silná.

Niektoré krajiny preto už teraz rozmýšľajú o preočkovaní určitých skupín obyvateľov treťou dávkou vakcíny, aby ešte viac nakopli ich imunitu. Podľa CNBC napríklad Spojené štáty avizovali, že by mohli do jedného roka nasadiť ďalšiu dávku.

Spojené kráľovstvo už v máji spustilo štúdiu nazvanú COV-Boost, ktorá skúma použitie tretej dávky siedmich rôznych vakcín proti ochoreniu COVID-19. Aj na základe predbežných výsledkov tejto štúdie sa Briti rozhodli preočkovať ľudí v praxi.

Chrípková sezóna

Veľká Británia by mala podľa BBC začať očkovať treťou dávkou ešte pred zimou, nakoľko odborníci očakávajú silnú chrípkovú sezónu. Dostať tretiu dávku by malo viac ako 30 miliónov najzraniteľnejších osôb.

V prvom kole by ju mali dostať seniori nad 70 a viac rokov, ďalej dospelí vo veku 16 rokov a viac, ktorí sú imunosupresívni alebo klinicky mimoriadne zraniteľní a tiež obyvatelia zariadení sociálnych služieb a zdravotnícki a sociálni pracovníci v prvej línii.





V druhom kole plánujú v Spojenom kráľovstve preočkovať dospelých vo veku 50 rokov a viac a v rámci vekovej kategórie od 16 do 49 rokov aj tých, pre ktorých je chrípka či COVID-19 stále rizikovým ochorením.

Nepotrebná tretia dávka

Nad podobným scenárom rozmýšľajú aj naši západní susedia. Podľa českého Seznamu však tretia dávka, pravdepodobne v zime, nebude z pohľadu posilnenia imunity, ale skôr v rámci boja proti novým variantom vírusu SARS-CoV-2.





V uplynulých dňoch pritom vyšla štúdia v odbornom magazíne BMJ, ktorá ukazuje, že tretia dávka vakcíny zvyšuje imunitnú odpoveď, ale nemusí byť potrebná. Zatiaľ si to zrejme myslí aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová uviedla, že „čo sa týka ďalšieho očkovania už zaočkovaných, ministerstvo pozorne počúva názory odborníkov a v nadväznosti na ich odporúčania pristúpi k ďalším krokom, o ktorých budeme následne informovať“.





Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) pre portál vZdravotníctve.sk bližšie vysvetlil, že „štúdie, ktoré zatiaľ máme k dispozícii, hovoria, že pri dvoch dávkach aj po deviatich mesiacoch je ochrana stále dostatočná“.





Doplnil však tiež, že ako to bude za rok, za 15 či za 20 mesiacov, to zatiaľ nevieme. Dočkáme sa teda preočkovania treťou dávkou ešte tento rok? „Očkovať sa začalo v podstate v januári, preto nepredpokladám, že by sme preočkovávali treťou dávkou tento rok,“ dodal.

Záleží na vakcíne

Infektológ Peter Sabaka v relácii Na telo tiež upresnil, že to, či človek dostane tretiu dávku, závisí aj od toho, akou vakcínou bol očkovaný doteraz. Na otázku, či sa bude preočkovávať ešte v lete, povedal, že „pri mRNA vakcínach určite nie, čo sa týka AstraZeneca, to uvidíme“.





Taktiež sa vyjadril, že skôr vidí túto tému ako aktuálnu na jeseň, ale tiež dodal, že sa uvidí, či je preočkovanie treťou dávkou vôbec potrebné. Sabaka sa spolu s ostatnými expertmi zhodujú na tom, že bude nutné sledovať zahraničné štúdie.

Očkovanie by totiž podľa Norberta Žilku, riaditeľa Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a vedeckého riaditeľa spoločnosti AXON Neuroscience, nemalo mať experimentálny charakter.

Celoplošný prístup?

„Malo by sa opierať o poznatky, ktoré budú podporovať podanie tretej dávky vakcín. Skôr ako sa rozhodneme pridávať ďalšie dávky, by sme mali poznať povahu imunitnej odpovede rizikovej populácie,“ uviedol pre portál vZdravotníctve.sk.





Podľa Žilku môžeme očakávať, že imunitná odpoveď bude rôznorodá, a teda nie všetci nevyhnutne budú potrebovať tretiu dávku. Pripomenul, že v ostatnom čase však máme tendenciu riešiť všetko celoplošným prístupom.





„Dnes dokážeme prečítať pomerne presne mieru imunitnej reakcie voči danej vakcíne. Na týchto základoch by mala byť postavená stratégia očkovania v nasledujúcich mesiacoch,“ dodal Žilka.

Nízka zaočkovanosť

Otázkou je, či by preočkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 u rizikových skupín obyvateľstva nejako pomohlo „dohnať“ celkovú nízku zaočkovanosť na Slovensku, ktorá sa aktuálne pohybuje na úrovni 36 percent.

Slovensko podľa Žilku patrí medzi veľmi zraniteľné krajiny, a to nielen z dôvodu nízkého pokrytia očkovania, ale aj vďaka doterajšiemu benevolentnému prístupu k opatreniam. Reklamy lákajúce ľudí, aby sa nechali zaočkovať, začínajú mať presne opačný efekt.





„Ľudia sú presýtení informáciami o COVID-19, majú väčšiu tendenciu načúvať ľuďom, ktorí prinášajú jednoduché riešenia, ako napríklad zastavme očkovanie a podávajme ivermektín,“ vysvetľuje vedec, ktorý stojí za vývojom slovenského lieku na COVID.





Aj to je jedným z dôvodov, prečo je zaočkovanosť nízka. Edukovanie verejnosti je však beh na dlhé trate, pripomína Žilka a dodáva, že nemôžeme očakávať výsledky za krátky čas.





„Stále máme možnosť zmierniť príchod ďalšej vlny, pokiaľ budeme dodržiavať pravidlá, a to aj napriek tomu, že máme pomerne málo zaočkovaných ľudí,“ dodáva na záver.

