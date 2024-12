Od stredy sa do obchodov s oblečením dostanú aj nezočkovaní, v reštauráciách naďalej platí režim OP

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vyšli v pondelok vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 19. januára.

Fungovanie v štyroch režimoch

Tá definuje aj to, ktoré predajne a služby budú môcť fungovať v režimoch základ, OTP, OP a OP+. Všetky prevádzky obchodu a služieb, ktoré nie sú vo vyhláške osobitne spomenuté, môžu byť otvorené len v režime OP a do 22:00 hod.

Medzi prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 hod. a môžu fungovať v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status, sú najmä predajne drogérie, novín a tlačovín, knižnice či výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku vrátane príjmu reklamácií.

Ďalej ide o prevádzky telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb, ako aj oprava a servis elektroniky či vecí vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov, strojov a iných zariadení. V režime základ budú môcť fungovať aj kľúčové služby, obchodné miesta sieťových odvetví a predajne domácich a záhradkárskych potrieb.

Nezaočkovaní môžu nakupovať aj oblečenie

Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín môžu byť takisto otvorené pre všetkých, no musí byť zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup i vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba.

Takto otvorené budú aj prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím, predajne oblečenia a obuvi, kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti.





V režime základ budú fungovať tiež galantérie a predajne textilu, stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky a predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky.

Prevádzky pre OTP

Len v režime OTP môžu fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.





Ďalej ide o autoškoly, lanovky, vleky a vonkajšie športoviská, ale v tom poslednom prípade budú prístupné len od 5:00 do 22:00 hod. Len v režime OP môžu v rámci dodržania podmienok vo vyhláške fungovať prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste.

Fitness či wellness iba pre ľudí v režime OP+

Mimo intervalu od 5:00 do 22:00 hod. však môžu byť dostupné len pre donášku a odber so sebou, a to aj v režime základ. Pre ľudí zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, môžu byť otvorené aj prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo a múzeá, galérie či výstavné siene.





Len režimom OP+ sa budú riadiť prevádzky fitness a wellness centier, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie. V najprísnejšom režime môžu fungovať aj krátkodobé ubytovacie služby, najmä hotelové a turistické.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

