Ochranári dali zelenú člnkovaniu na Štrbskom plese, po 38 rokoch túto atrakciu opäť sprístupnili verejnosti

Už pätnásť rokov je člnkovanie neodmysliteľnou súčasťou jazera Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách. Jeho počiatky však siahajú do roku 1873, keď si zakladateľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi postavil na južnom brehu jazera poľovnícku chatku a prístavné mólo s člnkovaním sprístupnil verejnosti.

Člnkovanie ochranári zatrhli

O viac ako storočie, v roku 1984, člnkovanie ochranári zakázali. Vrátiť atrakciu späť na pleso sa opäť podarilo až v roku 2008. „Stále sme sa snažili obnoviť atraktivity, ktoré v minulosti robili Štrbské pleso takým osobitým. Jedným z nich bolo aj člnkovanie,“ povedal pre agentúru SITA starosta Štrby Michal Sýkora.

Jazero Štrbské pleso patrí do piateho stupňa ochrany a jeho prevádzkovanie podlieha prísnym opatreniam. Pred takmer štyridsiatimi rokmi ochranári viac ako storočnú atrakciu zakázali.





„Zrejme to správa národného parku vyhodnotila ako negatívnu činnosť. Videl som v minulosti, že tam bolo aj kúpanie či na dobových fotografiách aj móla, takže pravdepodobne chcela eliminovať nejaký negatívny vplyv na vody jazera. Boli tam aj ružové karasy, plávali tam exotické ryby,“ povedal pre SITA riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

Prísne stanovené podmienky

Od obnovenia aktivity obec Štrba s ochranou prírody problémy nemala. „Myslím si, že člnkovanie je prevádzkované s citom pre ochranu prírody,“ poznamenal Sýkora s tým, že za pätnásť rokov neprišla na túto aktivitu žiadna sťažnosť.





„Správa TANAPu aj vtedajšie Lesy TANAPu dali striktné podmienky na túto činnosť. Nemám vyhodnotené, že by toto člnkovanie neprospievalo či nenarúšalo život tamojších živočíchov. Ak by to nastalo, výnimka expiruje a už by sa to nestalo,“ dodal.





Jednou zo zásadných podmienok bolo, aby návštevník nechával všetku svoju batožinu na brehu. Každá loďka má mať podľa Majka svoj odpadkový kôš.

Zákaz fajčenia či kúpania sa

„Je tam elektrická loďka, ktorá má každý deň po ukončení činnosti zabezpečiť kontrolu jazera,“ vysvetlil. Ide zároveň o sezónnu akciu, člnkuje sa od júna do októbra.





„Mólo muselo byť plávajúce, nič tam nesmelo byť vybudované pevné. V podmienkach vtedajšia Správa TANAPu eliminovala v maximálne možnej miere nejaký negatívny vplyv človeka na jazero,“ poznamenal riaditeľ súčasnej správy národného parku.





Počas člnkovania je zakázané chytanie a kŕmenie rýb a divých kačíc, fajčiť, kričať a hádzať odpadky do plesa, rovnako aj kúpanie a skákanie z člnov do plesa.

Jazero je morénového typu a je druhým najväčším jazerom vo Vysokých Tatrách s dĺžkou 640 m a šírkou 600 m. Takmer polovicu roka je pleso pokryté ľadom. S člnkovaním na ňom je už niekoľko rokov späté aj podujatie s názvom Benátska noc. Po prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa v sobotou 23. júla koná pri príležitosti 150. výročia založenia osady Štrbské Pleso. K dispozícii bude pre návštevníkov spolu 22 člnov.

