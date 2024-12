Obstarávatelia môžu elektronicky komunikovať len cez prostriedky zapísané v zozname Úradu pre verejné obstarávanie

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Verejní obstarávatelia a obstarávatelia majú od 1. augusta povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní len cez elektronické prostriedky zapísané v zozname vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zmena od 1.augusta

„Uvedené platí pre verejné obstarávania, v ktorých sa príslušné oznámenie alebo výzva zašlú na uverejnenie od 1. augusta 2022 alebo ktoré sa preukázateľne začnú od 1. augusta, pokiaľ sa v nich nevyžaduje zverejnenie oznámenia alebo výzvy,“ informoval ÚVO.

Zmena v elektronickej komunikácii súvisí s účinnosťou časti veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní od začiatku tohto mesiaca.

Hlavná časť nadobudla účinnosť v marci

Postup zadávania zákazky, resp. koncesie, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. júla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do konca júla.

Platí to aj pre postup zadávania zákazky preukázateľné začatý do 31. júla, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do tohto termínu nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk.

Hlavná časť veľkej novely verejného obstarávania, prijatej vlani v októbri, nadobudla účinnosť 31. marca 2022.

Zlepšenie a zrýchlenie procesov

Výnimkami sú spomínaná zmena v elektronickej komunikácii s účinnosťou od 1. augusta a časť o profesionalizácii vo verejnom obstarávaní, ktorá bude účinná od 31. marca 2024. Od prijatých zmien sa očakáva zlepšenie a zrýchlenie procesov verejného obstarávania.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu