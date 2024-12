Obnova mosta pri Tatranskej Kotline prichádza v hodine dvanástej, vodičov čaká 17-kilometrová obchádzka

Už budúci týždeň začnú stavebné práce na moste cez rieku Biela za Tatranskou Kotlinou vo Vysokých Tatrách. Od pondelka 29. mája budú platiť v danom úseku dopravné obmedzenia v podobe úplnej uzávery cesty. Informovala o tom agentúru SITA Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja. Most na ceste tretej triedy III/3077 je totiž v havarijnom stave.

Obnova má trvať 180 dní

Na rekonštrukciu mosta pôjde podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv viac ako 877-tisíc eur vrátane DPH. Spolu s ním nechá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja obnoviť aj priľahlé úseky cesty.

Cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci stav mosta, predĺžiť jeho životnosť a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v dotknutom úseku.





Ešte v minulosti predošlý starosta neďalekej obce Lendak Pavol Hudáček poznamenal, že obnova prichádza v takzvanej hodine dvanástej, most podľa jeho slov nebol opravovaný asi šesťdesiat rokov.





„Tie nábehy, ako je potôčik, sa už zarývajú do telesa mosta, rímsy ani zábradlie už neplnia svoju funkciu,“ opísal pre agentúru SITA v júni 2022. Obnova mosta má trvať 180 dní.

Dopravné obmedzenia

Obyvatelia a návštevníci tejto časti Tatier sa musia pripraviť na spomínané dopravné obmedzenia. Súčasný starosta Lendaku Miroslav Koščák na sociálnej sieti informoval, že 17-kilometrová obchádzka povedie cez Výbornú, Slovenskú Ves a Spišskú Belú. Chodník pre peších zo starej do novej Kotliny bude podľa jeho slov prístupný tak, ako doteraz.

Pôvodne mali úsek pre rekonštrukciu uzavrieť už v polovici mája. „Odložilo sa to o dva týždne, aby sa doprava nachystala čo najlepšie, teda aby sa pripravil grafikon a jazdili autobusy,“ povedal pre agentúru SITA primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák.





Primátor však verí, že aktuálnu sezónu s dopravnými obmedzeniami sa podarí zvládnuť. V Tatrách totiž pokračuje aj obnova Cesty slobody. „O to lepšie sa ale bude jazdiť na budúci rok. Niektoré úseky sa prepadávali, robili obrovské problémy. Určite by skôr či neskôr hrozilo zatvorenie ďalších mostov a ďalšie problémy, a to nechceme,“ dodal Štefaňák.

