Občianske preukazy by mali mať aj deti do 15 rokov, ministerstvo navrhlo dve verzie dokladov

22.8.2019 (Webnoviny.sk) - Do 31. decembra 2021 by každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR mal byť držiteľom občianskeho preukazu s čipom.

Ako sa ďalej uvádza v návrhu na zmenu zákona o občianskych preukazoch, ktorý v stredu odobrila vláda, občianske preukazy sa preto majú vydávať aj osobám mladším ako 15 rokov.

Nebudú mať fotografiu a podpis

Podľa ministerstva vnútra, ktoré navrhovanú zmenu predložilo, budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre. „Občiansky preukaz bez podoby tváre bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, pretože bude vydávaný z úradnej moci. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar," uvádza rezort vnútra.

Rovnaký postup sa podľa ministerstva bude týkať aj občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti.





Tie sa vydávali do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov. Návrh sa tiež týka občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

„Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz," vysvetli rezort vnútra. Takýto doklad by mal platiť 15 rokov.

Použitie pri cestovaní

Ministerstvo takisto navrhuje, aby osoby mladšie ako 15 rokov v prípade záujmu mohli dostávať aj preukazy s fotografiou. Tie však majú mať obmedzenú platnosť (v prípade veku do šesť rokov platnosť na dva roky, pri veku šesť až 15 rokov platnosť päť rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.





„Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú rovnocenne tak, ako je to u občanov starších ako 15 rokov a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb," konštatuje rezort vnútra.





Zároveň navrhuje aj možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre pre občana s trvalým pobytom mimo územia SR, pretože vývoj za posledné roky podľa ministerstva poukazuje na početnú skupinu občanov SR s pobytom mimo nášho územia, ktorí nemajú zákonnú možnosť byť držiteľom občianskeho preukazu.





„A teda nemajú ani možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov, čo je možné v porovnaní s občanmi SR s trvalým pobytom na území SR považovať za obmedzujúce," dodalo ministerstvo.

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

