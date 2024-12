Nové spôsoby liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy zásadne menia životy pacientov

Vďaka medicínskym inováciám a pokroku v objavovaní nových liekov môžu pacienti s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život.

Liečivo si môžu podať sami

Po dvadsiatich rokoch sa však zásadne mení liečba pacientov s týmto ochorením. Pacienti odkázaní na celoživotnú liečbu si už liečivo môžu podať aj sami. Informuje o tom Slovenská gastroenterologická spoločnosť v tlačovej správe.

Doteraz pacientom bola liečba aplikovaná v gastroenterologických ambulanciách. Aj naďalej však musia podstupovať pravidelné kontroly, súčasťou ktorých je kolonoskopia. Tú dnes vedia lekári realizovať bezbolestne.

Slovensko je však jedna z mála európskych krajín, kde tento výkon zdravotné poisťovne nehradia. V rámci iniciatívy s názvom Bez bariér sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť zasadzuje za úhradu analgosedácie, ktorá by významne zvýšila komfort pacientov podstupujúcich kolonoskopiu.

Nová forma podkožného podávania

„Nové spôsoby liečby zásadne menia životy pacientov. V posledných rokoch prichádzajú do praxe predovšetkým lieky v novej forme subkutánneho podkožného podávania. Pacient si tak vie liečivo podať aj sám pomocou aplikačného pera,“ spresnil gastroenterológ a predseda Pracovnej skupiny pre IBD, teda pre zápalové ochorenia tráviaceho traktu Martin Huorka.

Táto forma aplikácie výrazne uľahčuje život pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, a to najmä preto, že si liek môžu aplikovať aj v pohodlí domova bez nutnosti dochádzania do zdravotníckych zariadení.

Výrazný pokrok v liečbe črevných zápalových ochorení a benefity s nimi spojené vníma aj predsedníčka pacientskej organizácie Slovak Crohn Club Veronika Ivančíková, podľa ktorej sa mnohí pacienti za svoje ochorenia hanbia, prežívajú úzkosti a depresie.

Omnoho slobodnejší život

„Pre mnohých sú príznaky spájané s týmito ochoreniami veľmi obmedzujúce a negatívne vplývajú na celkovú kvalitu života. Pacienti majú tiež strach pri ceste na nové miesto, že nebudú mať nablízku toalety. Preto sa aj v rámci pacientskej organizácie z pokrokov v medicíne mimoriadne tešíme, podkožné podávanie lieku v pohodlí domova umožní pacientom viesť omnoho slobodnejší život,“ dodala.





Diagnostika Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy je však veľmi náročná. Kľúčovým vyšetrením je kolonoskopia.





„Pacienti s IBD sú odkázaní na časté diagnostické a terapeutické intervenčné kolonoskopie, ktoré sú najmä v ich prípadoch mimoriadne bolestivé, keďže ich črevá sú zápalovými ochoreniami a operáciami zmenené. Ak chcú títo pacienti bezbolestné kolonoskopické vyšetrenie, na Slovensku si zaň musia priplácať. Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto s pacientskymi organizáciami už roky volá po bezbolestnej kolonoskopii hradenej z verejného zdravotného poistenia, “ uzavrel gastroenterológ Tibor Hlavatý.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu