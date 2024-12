Nitra nezaváhala v kvalifikácii o postup do štvrťfinále play-off, Liptovský Mikuláš prekvapil

12.3.2024 (SITA.sk) - Prvými stretnutiami kvalifikácie o postup do štvrťfinále play-off sa začali v pondelok tohtosezónne vyraďovacie boje v slovenskej hokejovej extralige. Výhodu domáceho prostredia využili hráči Nitry a zdolali hokejistov Trenčína 5:2.

Spokojnosť Liptovského Mikuláša

Prekvapenie sa však zrodilo vo Zvolene, pod Pustým hradom zvíťazil Liptovský Mikuláš 3:2 po predĺžení. Liptáci síce v tretej tretine prišli o dvojgólový náskok z druhej časti, no v predĺžení rozhodol v presilovke Marly Quince.

„Sme radi, že máme prvý bodík, jeho zisk bol ťažký. Prvé dve tretiny boli podľa našich predstáv. Čakal som, že nás Zvolen neskôr zatlačí, lebo má kvalitu. Aj keď sme potom dvakrát inkasovali, tak sme stále verili, že môžeme zvíťaziť. Dostali sme presilovku a využili ju. Sme radi, že prvý bodík ide do Mikuláša. V základnej časti sme si v 50 kolách uhrali predkolo a bojovali sme o to, aby bol Mikuláš tam, kde patrí. Teraz sme urobili prvý malý krôčik. Musíme už len dobre zregenerovať a pripraviť sa na druhý duel," uviedol po súboji v prenose televízie Sport 1 kouč hostí Juraj Faith.

Vývoj druhej tretiny

Domáci kormidelník Jamie Russell bol spokojný s prvou aj treťou tretinou.

„Veľmi dobre sme vstúpili do zápasu. Mali sme šance, keď sme sa mohli dostať do dvojgólového vedenia. Nie som ale spokojný s vývojom druhej tretiny. Nedarilo sa nám vnikať do útočného pásma, nedarilo sa nám na vhadzovaniach a z tohto pramenil aj prvý gól, ktorý sme inkasovali. Súper mal príliš veľa striel a po dvoch tretinách sme preto prehrávali 0:2. Bolo náročné to doťahovať, ale v tretej časti hry sme ukázali morálnu silu a dokázali vyrovnať. Žiaľ, predĺženie skončilo v prospech súpera," cituje zvolenského kormidelníka oficiálny web HKM.

Druhé stretnutia predkola play-off sú na programe už v utorok večer opäť v Nitre a vo Zvolene. Víťazi oboch sérií hraných na tri víťazstvá postúpia do štvrťfinále play-off a hrať budú proti Popradu resp. Michalovciam, pre zdolané tímy sa sezóna skončí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.