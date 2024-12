Nicholsonová končí v politike. Už nevládze byť terčom nenávisti a nechce, aby sa v nej utopili aj jej deti

1.3.2024 (SITA.sk) - Europoslankyňa a zakladateľka strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová končí v politike. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že už nevie reprezentovať krajinu, ktorej prestala rozumieť.

Dôvodov má viacero

„O chvíľu mi vyprší mandát v Európskom parlamente a s ním moja politická kariéra. Už nevládzem byť terčom arzenálu bezbrehej nenávisti mizogýnnych uchylákov, ktorú mi štrnásť rokov nalievajú do slov ako každodenný fejsbúkový koktejl," napísala.

Dôvodov na ukončenie politickej kariéry má viacero. Ako ďalej uviedla, bojí sa súčasnej tváre Slovenska.

„Zakaždým, keď som s rodinou v Banskej Štiavnici na chalupe, narážam do fašizoidných alfa samcov a mám strach, že mi hodia tehlu do hlavy alebo zápalnú fľašu do chalupy. Lebo som vraj cigánka, zahraničná agentka a protislovenská vlastizradkyňa. Nechcem, aby sa v tej nenávisti utopili moje deti, ktoré nosia moje meno," tvrdí Ďuriš Nicholsonová.

Slovensko sa nevie zomknúť

Súčasne dodáva, že slušná časť Slovenska sa nevie zomknúť a mlčí vtedy, keď by mala kričať.

„Spojiť sa nedokážu ani slušní ľudia v uliciach. Tisíce ľudí na námestiach sú stále len smietka z voličov súčasnej opozície a len promile z 1,3 milióna ľudí, ktorí vo voľbách volili ruských trollov, ktorí nenávidia ženy, a polodementných zlodejov titulov, ktorí sa vyjadrujú zvukmi hladných tučniakov. Zlo je silné, lebo dobro prestalo byť počuť. Je zaneprázdnené samo sebou," uzavrela.

