Nezhoda Scholza a Macrona ohľadom vojenskej podpory Ukrajiny sa zmenila na otvorený spor, píše Politico

Nezhoda medzi nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v téme podpory Ukrajiny sa po vyhláseniach Macrona, že by poslal vojakov Ukrajinu, začína meniť na otvorený spor, informuje spravodajský portál Politico.

Francúzsky prezident v pondelok uviedol, že západní lídri diskutovali o možnosti vyslania pozemných jednotiek na Ukrajinu, no zatiaľ sa nepodarilo v tejto téme dosiahnuť konsenzus.

Zároveň informoval, že Európska únia súhlasila s vytvorením koalície pre dodávky rakiet stredného a dlhého doletu pre Ukrajinu. Macron tiež vyhlásil, že Francúzsko urobí všetko pre to, aby Rusko „túto vojnu nevyhralo„.

Otvorený spor Macrona a Scholza

Krátko po Macronových vyjadreniach nemecký kancelár Olaf Scholz a nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedli, že Nemecko nepošle vojakov na Ukrajinu. Scholz tiež zdôraznil, že vojakov nepošle ani Severoatlantická aliancia (NATO).

Nemecký kancelár tiež povedal, že z obáv o zatiahnutie Nemecka do ozbrojeného konfliktu zatiaľ nepovolí dodávku striel s plochou dráhou letu Taurus ukrajinskej armáde. Odovzdanie striel by si podľa neho vyžadovalo vyslať na Ukrajinu nemecký personál.





„Nezhody medzi Scholzom a Macronom v súvislosti s poskytnutím vojenskej pomoci Ukrajine sa mení na otvorený spor,” podotkol v tejto súvislosti portál Politico.

Porovnanie prístupu oboch štátov k pomoci Ukrajine

Portál Politico s odvolaním sa na nemecké zdroje poznamenáva, že Macron je síce pripravený „tvrdo hovoriť“ o Ukrajine, no v porovnaní s Berlínom neurobil dostatok krokov.





S odvolaním sa na údaje Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku Politico poznamenáva, že Nemecko poskytlo alebo prisľúbilo Ukrajine pomoc vo výške viac ako 17 miliárd eur, zatiaľ čo Francúzsko prisľúbilo iba 640 miliónov eur.





„Francúzski predstavitelia naopak tvrdia, že oni poskytujú skutočne dôležité zbrane, a robia to menej váhavo ako Nemci,“ dodáva Politico.

Portál tiež porovnal prístup oboch štátov k pomoci Ukrajine, pričom poznamenáva, že Nemecko je zdržanlivejšie pri posielaní niektorých druhov zbraní, akými sú napríklad rakety Taurus. Portál zároveň dodáva, že po pondelkovom summite v Paríži sa zdalo, že Macron „išiel po” Scholzovi v súvislosti s „historickou nerozhodnosťou“ Nemecka pokiaľ ide o posielanie zbraní na Ukrajinu.

Video: Európski aj americkí spojenci zostali zaskočení po Macronových vyhláseniach o vyslaní vojakov na Ukrajinu:





Je to zahrávanie sa s ohňom, odkazuje Rusko

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok varoval, že vyslanie vojakov aliancie NATO na územie Ukrajiny povedie k priamemu konfliktu s Ruskou federáciou a k eskalácii situácie. Dodal, že už samotná diskusia o možnosti vyslania určitých kontingentov NATO na Ukrajinu je „veľmi dôležitým, novým prvkom“.

Komentujúc vyhlásenie prezidenta Macrona, že Paríž urobí všetko pre to, aby zabránil Rusku vyhrať vojnu na Ukrajine, Peskov poznamenal, že Moskva si je dobre vedomá Macronovho postoja, „pokiaľ ide o potrebu spôsobiť Rusku strategickú porážku“. Rusko si tiež myslí, že dodávky zbraní na Ukrajinu bránia urovnaniu, priamo zapájajú krajiny NATO do konfliktu a je to „zahrávanie sa s ohňom“.





Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov poznamenal, že akákoľvek zásielka obsahujúca zbrane určené pre Ukrajinu je pre Rusko legitímnym cieľom. Spojené štáty a NATO sú podľa Lavrova priamo zapojené do konfliktu nielen dodávkami zbraní, ale aj výcvikom personálu vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku a ďalších krajinách.

