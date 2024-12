Nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre Záhorie bude do otvorenia Nemocnice Bory zabezpečovať nemocnica v Malackách

Nepretržitú dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti pre oblasť Záhoria má do otvorenia Nemocnice Bory zabezpečovať nemocnica v Malackách. Zaradenie tejto nemocnice do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, sa má predĺžiť do 31. decembra tohto roka.

Urgentná starostlivosť aj pre Záhorie

Rezort zdravotníctva zároveň navrhuje zaradiť Fakultnú nemocnicu v Trnave do siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Urgentný príjem 1. typu v nemocnici v Malackách bol zaradený do pevnej siete poskytovateľov 1. februára 2021 s časovým obmedzením do 1. februára tohto roka. V tomto čase už mala fungovať Nemocnica Bory, ktorá mala poskytovať urgentnú ústavnú starostlivosť aj pre oblasť Záhoria.

Pre pandémiu sa výstavba spomalila

Keďže pre pandémiu COVID-19 sa výstavba nemocnice spomalila, k februáru tohto roka ešte nefunguje urgentný príjem v Nemocnici Bory.

„Zníži sa tým úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a kvalita života obyvateľov danej oblasti. To sa následne môže prejaviť značnými hospodárskymi škodami spôsobenými dlhodobým výpadkom obyvateľov z pracovného procesu,“ upozornilo ministerstvo zdravotníctva.

Prevádzkovaný urgentný príjem 1. typu

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je v súčasnosti prevádzkovaný urgentný príjem 1. typu. Urgentný príjem 2. typu, vrátane jeho rekonštrukcie a výstavby, rezort zdravotníctva v nemocnici predbežne schválil v októbri minulého roka.





„Keďže na urgentnom príjme 2. typu je požadovaná širšia minimálna odbornosť špecialistov v porovnaní s urgentným príjmom typu I., na tomto pracovisku sa rozšíri a skvalitní poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti,“ dodalo ministerstvo.

