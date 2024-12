Nemecké úrady vyšetrujú Ruskom zverejnenú nahrávku, ktorá údajne hovorí o nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine

2.3.2024 (SITA.sk) - Nemecké úrady vyšetrujú nahrávku, ktorú zverejnili ruské štátne médiá a v ktorej údajne nemeckí vojenskí predstavitelia hovoria o podpore Ukrajiny vrátane potenciálneho použitia striel dlhého doletu Taurus.

V sobotu to na okraji návštevy Vatikánu povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Podľa neho je to „veľmi závažná záležitosť“ a úrady pracujú na tom, aby to veľmi rýchlo, intenzívne a dôsledne objasnili, informuje tlačová agentúra dpa.

Riziko zapojenia Nemecka do vojny

Nemecké ministerstvo obrany tiež informovalo, že vyšetruje, či komunikáciu vo vzdušných silách zachytilo Rusko. Scholz sa skôr počas tohto týždňa vyjadril, že je zdržanlivý v otázke poslania striel Taurus Ukrajine, pričom poukázal na riziko priameho zapojenia Nemecka do vojny.

Vo zverejnenej nahrávke údajní nemeckí dôstojníci diskutujú o možnosti použitia rakiet na Ukrajine. Šéfredaktorka štátneho televízneho kanála RT Margarita Simonjanová povedala, že v ňom Nemci hovoria o útokoch na Krymský most.

Druhý najväčší dodávateľ vojenskej pomoci

„V tejto nahrávke vysokí dôstojníci Bundeswehru diskutujú o tom, ako zbombardujú (pozor!) Krymský most,“ napísala na komunikačnej platforme Telegram a dodala, že sa rozhovor odohral 19. februára. Jeden z dôstojníkov podľa nej spomenul cestu na Ukrajinu 21. februára, aby koordinoval útoky na ruské ciele.

Nemecko je v súčasnosti druhý najväčší dodávateľ vojenskej pomoci po Spojených štátoch a tento rok svoju pomoc zintenzívňuje. S dodaním striel Taurus sa však Scholz zdráha. Tieto strely majú dosah do 500 kilometrov a teoreticky by ich mohli použiť proti cieľom na ruskom území.

Scholz opakovane zdôrazňuje odhodlanie pomôcť Ukrajine bez eskalácie vojny a zapojenia Nemecka a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) do nej. Tiež zdôraznil, že Nemecko nevyšle na Ukrajinu svojich vojakov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

