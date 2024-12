Nemecká zbrojovka Rheinmetall stavia novú továreň, Ukrajine dodá len tento rok státisíce kusov delostreleckej munície

Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall odštartovala výstavbu novej továrne na produkciu munície.

Továreň vybudujú v meste Unterlüs, ktoré sa nachádza medzi Hannoverom a Hamburgom. Nový závod zvýši kapacitu nemeckého výrobcu delostreleckých nábojov a Ukrajina od neho len tento rok dostane státisíce kusov munície.

Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vysielaciu spoločnosť DW.

Riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger povedal, že Nemecko bude schopné po dokončení novej továrne vyrobiť 200-tisíc kusov delostreleckej munície ročne.

Rusko malo vyšší ekonomický rast než bohaté štáty, analytik za tým vidí jednoduché zdôvodnenie

Podľa predbežných odhadov malo Rusko v minulom roku vyšší rast HDP ako ktorýkoľvek zo siedmich najvyspelejších štátov sveta, označovaných ako G7.

Ako hovorí analytik INESS Martin Vlachynský, rast HDP nám peniazmi meria, o koľko viac vyrobila ekonomika tovarov a služieb oproti minulému roku. Nehovorí nám, aké sú to tovary a služby. Môžu to byť autá, topánky a zdravotníctvo, ale aj tanky, drony a služby obrany.

„Každý vystrelený granát, každý naverbovaný vojak prispieva k HDP. Generovať rast HDP môže aj úplne nezmyselná činnosť, ako keď štát zaplatí stavbárom, aby vykopali a zase zakopali jamu. U nás to poznáme pod menom nemocnica Rázsochy," konštatuje Vlachynský.

Vojna ako fiškálny stimul

Presne to sa deje podľa neho vo vojnových ekonomikách. To je možné vidieť aj na dátach. Rusko napriamo podľa analytika míňa na vojnu tretinu rozpočtu, nepriamo cez subvencie do priemyslu ešte o niečo viac.

„Takéto výdavky sú však len spotrebou, ktorej udržateľnosť závisí od schopnosti štátu takúto spotrebu financovať. Nie je to rast, ktorý plodí ďalší rast. Na taký rast sú potrebné kapitálové investície, nie spotreba," hovorí Vlachynský.

Príklady rastu HDP

Rast HDP nám podľa jeho slov nehovorí nič o tom, v akom stave je kapitál v krajine. Neukáže nám zničené domy, potrubia, či rafinérie. Neukáže nám „spotrebovanú“ zásobu zbraní, ktoré sa hromadili v skladoch posledných 70 rokov.

Vlachynský to ilustroval na zopár príkladoch. Zapálená ruská rafinéria sa prejaví v národnom účtovníctve na jednej strane ako mínusová položka, lebo nastal pokles HDP pre prerušenú výrobu, na druhej strane aj ako plusová položka, pretože HDP stúplo pre opravu rafinérie. Výsledok môže byť aj nárast, aj pokles HDP.

Zničený ukrajinský panelák predstavuje nárast HDP pre likvidáciu trosiek, ale žiaden pokles, pretože národné účtovníctvo nezachytáva prerušenie „výroby“ služieb bývania v tomto paneláku. Zničená neskolaudovaná rúra Nord Streamu znamená podľa Vlachynského ani nárast HDP, pretože sa neopravuje, ani pokles HDP, pretože ešte nič nevyrábala.

Otrava bude pôsobiť pomaly a dlhodobo

Rusko teda podľa analytika zažilo odliv zahraničného kapitálu a know-how, stratilo dôležité trhy najmä v energetike a presmerovalo veľkú časť zdrojov na výrobu a dovoz vojenského materiálu, ktorý obratom končí zamýšľaným aj nezamýšľaným výbuchom.

„Takýto kokteil nemôže dosiahnuť iné, ako dlhodobú otravu ekonomiky. Ekonomika Európy je aktuálne 12-krát väčšia, ako ekonomika Ruska. Bez väčšej námahy tak môže ekonomicky kontrovať," uvádza analytik.

Zároveň však podľa neho platí, že takáto otrava bude pôsobiť pomaly a dlhodobo. Na schopnosť produkovať zbrane a vydržiavať armádu bude pôsobiť v podobe nižšej kvantity aj kvality zbraní, čo môže byť užitočné z hľadiska schopnosti Európy brániť sa v potenciálnom budúcom konflikte, no určite to nebude rozhodujúci efekt pre schopnosť viesť aktuálnu či budúcu vojnu.

„Nakoniec, spriaznený Irán žije v ekonomickej mizérii už 50 rokov, veď súčasné HDP na obyvateľa je tam rovnaké, ako bolo na konci 80. rokov. No z vojnových ambícii mu to neubralo," uzavrel Vlachynský.

Rusko pre vojnu na Ukrajine prišlo o hlavný energetický trh, ceny plynu sú na úrovniach spred začiatku konfliktu

Rusko prišlo vďaka vojnovému konfliktu na Ukrajine o hlavný energetický trh. Ako upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, Európa si postupom času vybudovala silnú závislosť pri dovoze plynu, keďže až takmer polovica pochádzala z Ruskej federácie.

V poslednom štvrťroku 2023 sa však tento podiel znížil na 15 %. Nahradený bol novými zdrojmi z Nórska, ale aj dovozom LNG, napríklad z USA.

Ceny rástli ešte pred vojnou

„Rusko odstrihnutím od Európy prišlo o svojho hlavného odberateľa. Výpadok príjmov vyplývajúci z menšieho odberaného objemu síce bol do veľkej miery kompenzovaný nárastom cien, to sa však, ako sme mohli vidieť, stáva minulosťou,“ dodal Horňák.

Ceny energií začali rásť ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine, už koncom roka 2021. Ceny zemného plynu podľa Horňáka rástli pre problémy s plynovodom NordStream, čo už vtedy začalo nafukovať ruské príjmy z predaja fosílnych palív. Vrchol cien zaznamenali trhy v lete 2022. Existovala totiž vysoká neistota ohľadom dostatku energií v EÚ počas nadchádzajúcej zimy.

„Aktuálne sú ceny na úrovniach spred začiatku vojnového konfliktu. Pomáha tomu teplá zima, dostatok plynu v zásobníkoch, ale aj oslabená ekonomická aktivita. Opätovný rozbeh napĺňania zásobníkov po zime a oživenie ekonomickej aktivity budú pravdepodobne faktorom, ktorý pokles cien zastaví,“ myslí si Horňák.

Najrýchlejšie riešenie

Jedným z krokov, ako sa odpútať od závislosti na Ruskej federácii v oblasti energií, bolo nájdenie náhradných zdrojov na domácej pôde. Jedným z najrýchlejších riešení sú podľa analytika Horňáka obnoviteľné zdroje.

„Podiel obnoviteľných zdrojov, napríklad veterných elektrární či hydroelektrární, na výrobe elektriny výrazne vzrástol, čo však závisí aj od počasia,“ dodal Horňák.





Dôležitý je podľa neho fakt, že v EÚ vzrástla inštalovaná kapacita obnoviteľných zdrojov už v roku 2022 o 3,5 % a prvotné odhady hovoria o rekordne silnom pripájaní nových obnoviteľných zdrojov v roku 2023.

