Necestujte do Talianska, odporúča ministerstvo zahraničných vecí, sever krajiny je v karanténe

Česko má dva nové pozitívne prípady nákazy koronavírusom, teda celkovo už 28 infikovaných osôb.

Najnovšie pribudol manželský pár, ktorý sa bol lyžovať v stredisku Val Gardena v Taliansku so skupinou osôb, u ktorých sa už v minulých dňoch ochorenie potvrdilo, informoval minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Hygienici v Juhomoravskom kraji preverujú od soboty šesť nových podozrení na nákazu.

V Taliansku, kde platí v Lombardsku a ďalších 14 regiónoch karanténa, sú tisíce Čechov. Českí občania sa ale môžu vrátiť späť, spresnil minister Vojtěch. Ministerstvo zahraničia v nedeľu uviedlo, že neodporúča cestovať do celého Talianska, informuje portál Novinky.cz.

Časť Talianska je izolovaná

Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľu ráno ohlásil karanténu pre Lombardsko a priľahlé regióny. Dotýka sa to asi 16 miliónov ľudí na severe krajiny, oznámila agentúra AP.





Nikto nesmie von ani dnu a zakázaný je aj pohyb medzi jednotlivými regiónmi.





Cudzinci sa však môžu voľne vrátiť do vlasti. Potvrdilo to aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí.





Zároveň vydalo odporúčanie necestovať do Talianska. Upozorňuje tiež, že prípady ochorenia ohlásili aj San Marino a Vatikán.

Izolované sú Miláno aj Benátky

Uzatvorený je región Lombardsko s hlavným mestom Milánom a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia a Rimini (v regióne Emilia Romaňa), Pesaro a Urbino (v regióne Marche), Benátky, Padova a Treviso (v regióne Benátsko) a Asti a Alessandria (v regióne Piemonte).





Taliansko sa tak snaží zvládnuť epidémiu koronavírusu. Celkovo do nedele v Taliansku ochorelo 5 883 ľudí, pričom za posledných 24 hodín číslo narástlo o 1 247 nových prípadov.





Pribudlo aj 36 nových obetí, spolu na ochorenie Covid-19 zomrelo už 233 ľudí.





Ľudia sa snažili pred karanténou ujsť

Už v sobotu večer sa rozbehli reči o blížiacej sa karanténe. V Padove v benátskom regióne vypukol chaos. Bary a reštaurácie sa vyprázdnili a množstvo ľudí utekalo na železničnú stanicu.





Cestujúci s kuframi, rúškami na tvárach a s fľaštičkami dezinfekčného gélu sa tlačili do vlakov, opisuje AP.





Karanténa predbežne platí do 3. apríla.





Rýchlejšie ako vírus sa šíri panika

Festivaly a športové podujatia vo svete odvolávajú jedno po druhom. Vlády vydávajú varovania pred cestovaním, aj ho rovno obmedzujú.





Panika chytá aj ľudí. Výrobcovia aj úrady vo viacerých krajinách uisťujú ľudí, že nie je dôvod zásobovať sa toaletným papierom, ktorý mizne z pultov obchodov.









Turisti z výletnej lode Grand Princess pôjdu do karantény

Kapitán veľkej výletnej lode Grand Princess postihnutej koronavírusom pasažierom oznámil, že smerujú do prístavu Oakland v Kalifornii. Doraziť by tam mali v pondelok. Na palube sa nachádza viac než 3 500 ľudí z 54 krajín.





Kapitán John Smith tiež uviedol, že obyvatelia Kalifornie, ktorí nepotrebujú akútnu zdravotnú starostlivosť, pôjdu do karantény, kde sa podrobia testovaniu. Ostatných amerických pasažierov prepravia do podobných zariadení v iných amerických štátoch. Posádka ostane v karanténe na lodi.





Lodi Grand Princess predtým zakázali zakotviť v San Franciscu. Stalo sa tak po tom, čo jeden pasažier z jej predchádzajúcej plavby zomrel a ďalší sa vírusom nakazili. Testovanie súčasnej posádky a pasažierov nákazu rovnako potvrdilo.

Latinská Amerika má prvú obeť koronavírusu

Prvú obeť epidémie nového koronavírusu hlási už aj Latinská Amerika. V Argentíne ochoreniu podľahol 64-ročný muž, potvrdili miestne úrady. Pacient z Buenos Aires dostal teplotu, kašeľ a bolesť hrdla po návrate z Európy. Muž mal už predtým rôzne iné zdravotné problémy.





V regióne už okrem Argentíny potvrdili prípady nákazy aj Čile, Paraguaj, Kostarika, Peru, Mexiko, Brazília, Ekvádor či Kolumbia.

Na celom svete sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, nakazilo už viac ako 101-tisíc ľudí. Vyše 3 400 ich ochoreniu podľahlo, prevažná väčšina v Číne.

Pandémia? Ešte nie

Vírus sa šíri už na všetkých kontinentoch. No ako upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia, už viac ľudí vyzdravelo, než je v súčasnosti chorých.





Celkovo počet obetí vzrástol na 3 400. Takmer 90-tisíc prípadov hlásili dosiaľ v Ázii, vyše 8-tisíc v Európe, 6-tisíc na Blízkom Východe, asi 450 v Severnej a Južnej Amerike a menej než 50 prípadov v Afrike.





WHO však zatiaľ nechce nazvať situáciu pandémiou, keďže to by podľa nej ešte len viac vydesilo ľudí.





Ako upozorňuje, každoročná epidémia chrípky spôsobí 5 miliónov vážnych ochorení vo svete a spôsobí 650-tisíc úmrtí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

