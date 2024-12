NBÚ varuje pred kybernetickými útokmi z Ruska, k viacerým incidentom došlo aj v susedných krajinách

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) predpokladá do budúcna možnosť kybernetických útokov zo strany ruských hackerských skupín. Vyplýva to z analýzy úradu. NBÚ o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

Úrad konštatuje, že jeho partneri v Českej republike a v Poľsku zaznamenali v uplynulých dňoch viaceré kybernetické a bezpečnostné incidenty.

„Išlo najmä o DDoS útoky, ktoré zapríčinili zneprístupnenie viacerých stránok a služieb. Cielili napríklad na weby armády, bánk, letísk, železníc, ale aj hostingových služieb. K útokom sa prihlásila ruská hackerská skupina,“ uvádza úrad v príspevku na sociálnej sieti.

NBÚ nechce bližšie komunikovať podrobnosti daných kybernetických incidentov. Ubezpečuje však, že neustále monitoruje nielen slovenský kybernetický priestor a prijíma primerané opatrenia, ktoré by kybernetickým útokom zabránili.

Každý piaty Slovák sa stretol s útokom hackera. Odborník radí, ako zvýšiť úroveň zabezpečenia

V kybernetickej bezpečnosti sa dostatočne orientuje iba 15 percent Slovákov.

S útokom hackerov sa stretol už každý piaty obyvateľ Slovenska, ľudia napriek tomu stále podceňujú dôležitosť adekvátneho zabezpečenia svojich zariadení.





Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre spoločnosť Aliter Technologies spracovala prieskumná agentúra 2muse na vzorke tisíc respondentov vlani na jeseň.

Je potrebné myslieť na bezpečnosť

Základom zvýšenia úrovne zabezpečenia je podľa experta mať silné heslo s druhým faktorom, používať antivírusový program a pravidelne aktualizovať systém.





„Technológie sú každodennou súčasťou našich životov, treba pritom myslieť ale aj na bezpečnosť, ktorá je stále podceňovaná. Používanie inteligentných telefónov, hodiniek či bežných počítačov so sebou prináša aj riziká,“ upozornil odborník na kyberbezpečnosť z Aliter Technologies Daniel Suchý.

Používanie jedinečného hesla

Práve slabé zabezpečenie zariadení uľahčuje hackerom ich útoky. „V bežnej internetovej populácii si 43 % ľudí nezvykne meniť heslo vôbec alebo len vtedy, keď ho zabudne. Problémom býva aj pohodlnosť ľudí, ktorí heslá recyklujú, teda používajú rovnaké heslo na viac účtov. V prípade, ak takéto heslo získa útočník, ohrozené sú viaceré účty či aplikácie, ktoré človek používa,“ uviedol Suchý.





Podľa odborníka je kybernetická bezpečnosť v súčasnosti aktuálna viac, než kedykoľvek predtým. Na ochranu dát a súkromia odporúča vždy používať jedinečné heslo, ideálne zložené aspoň zo 14 malých a veľkých písmen, čísel a znakov plus ďalší faktor, ktorý chráni účet aj v prípade kompromitácie hesla.





„Pamätať si ich nemusíme, využiť môžeme správcu hesiel. Dôležité je tiež pravidelne zálohovať dáta, aktualizovať systém či používať antivírusový program,“ dodal Suchý.

Prieskum: Každý tretí Slovák dohľadáva informácie na sociálnych sieťach, z obsahu sú najviac vydesené ženy

Viac ako 23 percent respondentov uviedlo, že ich prepadáva veľmi často alebo často strach po prečítaní statusu či vzhliadnutí videa na sociálnej sieti.





Občas sa to deje u 37,4 percent opýtaných a vôbec u 39,2 percent.





Vyplýva to z telefonického prieskumu odboru prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR, na ktorom sa od 6. do 17. decembra 2021 zúčastnilo tisíc osôb starších ako 18 rokov.

Najviac sú vydesené ženy

Z nich má účet na sociálnej platforme takmer 89 percent. Výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil v súlade s Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, poskytla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Pocit strachu podľa prieskumu prepadáva po prečítaní statusu alebo vzhliadnutí videa na sociálnej sieti často, veľmi často alebo občas 70 percent respondentiek, pričom u mužov je to 50,3 percenta. Najčastejšie išlo o ženy vo veku od 18 do 35 rokov, v priemere to bolo 80,6 percent zo žien v tejto vekovej kategórii.

Sociálne siete ako zdroj informácií

Na subjektívny pocit bezpečnosti a bezpečia majú podľa prieskumu najväčší vplyv príbuzní (52,9 percenta), ľudia z okolia (21,9 percent) a médiá (20 percent).





Viac ako deväť percent respondentov uviedlo, že na ich pocit bezpečnosti a bezpečia vplývajú sociálne siete. Zo sociálnych sieti pritom podľa prieskumu čerpá informácie 13,4 percenta respondentov. Išlo o tretiu najčastejšiu odpoveď v prieskume. Viac osôb však uviedlo, že informácie čerpá zo spravodajstva (40,1 percenta) a televízie (29,8 percenta).

Mužov znepokojujú viac politické rozhodnutia

V otvorenej otázke zameranej na subjekty, ktoré v respondentoch vzbudzovali strach, boli vo vyhodnotení odpovede opýtaných zaradené do siedmich kategórií.





„S prihliadnutím na pohlavie respondentov, v mužoch častejšie ako v ženách vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva politické, zdravotné a ekonomické otázky, zatiaľ čo v ženách častejšie ako v mužoch vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva kriminalita, médiá, spoločenské otázky a ich subjektívne vnímanie,“ konštatoval prieskum.

Vulgarizmy a pokrikovanie na ulici

Pocit strachu a nebezpečenstva vzbudzovali celkovo u respondentov najviac politické otázky (27,6 percenta), išlo najmä o témy týkajúce sa slovenskej a svetovej politiky, klimatických zmien, stavu školstva, extrémizmu či vojny.





Kategória ľudia a spoločenské otázky, kde sa zaradilo napríklad správanie ľudí (vulgarizmy a pokrikovanie na ulici), bezdomovectvo či Rómovia, vzbudzovala strach u 25,3 percenta opýtaných. Otázky týkajúce sa kriminality vzbudzovali strach u 23,4 percenta opýtaných.

YouTube celosvetovo zablokuje kanály ruských štátnych médií, odmieta aj zľahčovanie násilných udalostí

YouTube začal s blokovaním kanálov spojených s ruskými štátom financovanými médiami v celosvetovom rozsahu. Už skôr ich, konkrétne RT a Sputnik, zablokovali v rámci Európy. Rozhodnutie oznámili v piatok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

YouTube tiež informoval, že odstraňuje obsah týkajúci sa ruskej invázie Ukrajiny, ktorý porušuje jeho pravidlá zakazujúce „zľahčovanie alebo trivializovanie dobre zdokumentovaných násilných udalostí“. Kremeľ pritom inváziu označuje za „špeciálnu vojenskú operáciu“ a nie vojnu.





Ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v tejto súvislosti prostredníctvom platformy Telegram predpovedal, že Kremeľ YouTube v Rusku čoskoro zablokuje. „Je to len otázka času,“ skonštatoval.

