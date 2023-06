Nasledujúca sezóna zámorskej NHL odštartuje na Nový rok, robí si nádeje vedenie súťaže

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL má naďalej cieľ odštartovať nasledujúci ročník 2020/2021 na Nový rok. Ako uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly, počíta sa s kompletným programom základnej časti, počas ktorej tímy odohrajú 82 zápasov.

"Naším cieľom je odštartovať sezónu 1. januára a odohrať ju v plnom rozsahu. Napriek tomu sme si stále vedomí, že to všetko závisí na mnohých faktoroch, takže sezóna môže mať napokon úplne inú podobu. Možno nebudeme hrať do leta, možno nezačneme 1. januára. Ktovie, stále pretrváva mnoho neistoty," povedal Daly pre zámorské médiá.

V súvislosti so začiatkom nového ročníka NHL sa pôvodne spomínal začiatok decembra, neskôr aj druhá polovica posledného tohtoročného mesiaca.

Sezónu 2019/2020 sa v NHL podarilo ukončiť v závere septembra, pretože predtým bola prerušená na viac ako štyri mesiace. Stanleyho pohár získal klub Tampa Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom.

