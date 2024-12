Najvyšší súd SR a Špecializovaný trestný súd si budú vymieňať informácie, dokumenty a skúsenosti

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) a Špecializovaný trestný súd (ŠTS) si budú vymieňať informácie, dokumenty a skúsenosti. Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísali predsedovia súdov Ján Šikuta a Ján Hrubala.

Zhodli sa pritom, že práve táto forma spolupráce môže výrazne uľahčiť každodennú orientáciu v rozsiahlej rozhodovacej činnosti súdov.

Súčasťou memoranda je aj záväzok minimálne raz ročne usporiadať spoločné pracovné stretnutie pre sudcov ŠTS a sudcov trestnoprávneho kolégia NS SR. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Spolupráca najvyššieho súdu

Najvyšší súd zabezpečí spoluprácu prostredníctvom svojho oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ODAK). Ten ŠTS poskytne týždenné prehľady rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a štvrťročné prehľady vybraných rozhodnutí vnútroštátnych súdov nadväzujúcich na predbežné otázky rozhodované Súdnym dvorom Európskej únie.

Rovnako môže ŠTS poskytnúť aj dokumenty, ktoré vypracovalo na základe požiadaviek jednotlivých trestných senátov najvyššieho súdu, ako aj preklady rôznych právnych dokumentov a právne dokumenty a štúdie, ku ktorým má prístup prostredníctvom medzinárodných súdnych sietí.

Materiály a dokumenty ŠTS

Špecializovaný trestný súd poskytne NS SR materiály, dokumenty alebo informácie z rozhodovacej činnosti, ktoré sú zdieľané v rámci senátov ŠTS a majú vplyv na jednotnosť rozhodovania.

Rovnako môže prispieť prostredníctvom príspevkov a článkov od sudcov a zamestnancov do Bulletinu ODAK Kancelárie NS SR.

Súčasťou memoranda je aj záväzok minimálne raz ročne usporiadať spoločné pracovné stretnutie pre sudcov ŠTS a sudcov trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu.

