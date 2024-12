Najvyšší súd prejedná kauzu kandidáta kotlebovcov, ktorý hlasno pozdravil Na stráž

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na 15. apríla verejné zasadnutie vo veci Antona G. z Bánoviec nad Bebravou. Tomu Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v januári 2020 uložil peňažný trest päťtisíc eur v súvislosti s tým, že v máji 2018 priamo na NS SR hlasno pozdravil „Na stráž".

Obvinený podal odpor

Pôvodne samosudca uznal Antona G. za vinného v skrátenom konaní formou trestného rozkazu z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Obvinený podal voči tomu odpor, preto musel súd vytýčiť hlavné pojednávanie, ale ani to neprispelo k oslobodeniu Antona G. spod obžaloby. Proti rozsudku podal obžalovaný odvolanie.

Podľa obžaloby sa skutok stal po skončení odvolacích konaní týkajúcich sa rozhodovania o sťažnostiach voči uzneseniu o nevzatí do väzby troch osôb obvinených z extrémistických trestných činov. Anton G. vtedy v prítomnosti novinárov a iných osôb vrátane prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zvýšeným hlasom vyslovil pozdrav „Na stráž".

Prejavil sympatie k Hlinkovej garde

Tým verejne a na mieste verejnosti prístupnom prejavil sympatie k ideológii ľudáckeho režimu na Slovensku a k Hlinkovej garde. Verejne teda podľa prokurátora prejavil sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť.

Ak by neúspešný kandidát na primátora Bánoviec nad Bebravou a tiež kandidát na poslanca parlamentu za stranu Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v prípade správoplatnenia rozsudku uložený peňažný trest nezaplatil, musel by ísť do väzenia na pol roka.

