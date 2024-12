Najhoršie obavy sa nenaplnili, uviaznutú loď v Suezskom prieplave sa podarilo čiastočne uvoľniť

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Uviaznutú nákladnú loď veľkosti mrakodrapu v Suezskom prieplave sa podarilo čiastočne uvoľniť. Informoval o tom správca kanála. Neuviedol však ďalšie podrobnosti, kedy by plavidlo mohli úplne vyslobodiť.

Kontajnerová loď MV Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá smerovala z Ázie do Rotterdamu, uviazla v Suezskom prieplave minulý utorok.

Približne 400 metrov dlhá prekážka s asi 20-tisíc kontajnermi denne bráni v preprave tovarov v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov (7,64 miliardy eur), pričom pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán čaká viac ako 300 lodí prepravujúcich najrôznejší náklad od ropy po dobytok.

Desiatky ďalších lodí sa rozhodli ísť dlhšou cestou a oboplávať Afriku okolo Mysu dobrej nádeje na južnom cípe kontinentu. To však spôsobí výraznejšie oneskorenie plánovaných dodávok.

Suezský prieplav je dôležitý bod v celosvetovej námornej doprave a prevoze tovaru z Východu na Západ. Prechádza tadiaľ zhruba 10 percent svetového obchodu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

