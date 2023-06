Na zoznam hľadaných osôb zaradili ruské úrady aj člena zoskupenia Pussy Riot Pjotra Verzilova

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v pondelok zaradili na zoznam hľadaných osôb Pjotra Verzilova, prominentného člena aktivistického zoskupenia Pussy Riot, čím ďalej vystupňovali tlak na opozičných aktivistov a nezávislé médiá.

Verzilova, ktorý je aj vydavateľom spravodajského portálu Mediazona, spolu s týmto médiom a jeho šéfredaktorom Sergejom Smirnovom úrady v septembri zaradili do registra zahraničných agentov.

Označenie so sebou prináša dodatočnú kontrolu zo strany vlády a má silne negatívny nádych, čo môže diskreditovať dotknuté osoby.

Zoznam hľadaných osôb

Podľa Verzilovovho zástupcu Leonida Solovjova sa meno jeho klienta dostalo na zoznam hľadaných osôb ruského ministerstva vnútra z dôvodu, že úradom nenahlásil svoje kanadské občianstvo.

Vo vyjadrení pre štátnu tlačovú agentúru Tass Solovjov zdôraznil, že Verzilovi za tento priestupok nehrozí trest odňatia slobody a v prípade odsúdenia mu môžu nariadiť zaplatenie pokuty alebo verejno-prospešné práce.

Rusom, ktorí nenahlásia svoje druhé občianstvo, od roku 2014 hrozí pokuta do výšky 200-tisíc ruských rubľov (RUB) alebo až 400 hodín verejno-prospešných prác.

Razie u reportérov

Ruská vláda v posledných mesiacoch označila početné nezávislé médiá a novinárov za „zahraničných agentov“ a vykonala razie v domovoch niekoľkých významných reportérov.

Vydavateľa jedného média, ktoré zverejňovalo investigatívne reportáže o údajnej korupcii a zneužívaní moci zo strany najvyšších ruských predstaviteľov a oligarchov blízkych prezidentovi Vladimirovi Putinovi, postavili mimo zákon ako „nežiaducu“ organizáciu.

Ukončujú svoju činnosť

Dve ďalšie spravodajské médiá zase ukončili činnosť po tom, čo ich úrady obvinili z napojenia na „nežiaduce“ organizácie. Podobnému tlaku čelia v Rusku aj skupiny ochrancov ľudských práv, pričom najmenej dve z nich v posledných mesiacoch ukončili činnosť, aby sa vyhli ďalším represiám.

Verzilov na seba upútal celosvetovú pozornosť, keď v roku 2018 spolu s ďalšími troma aktivistkami Pussy Riot počas finále futbalových majstrovstiev sveta v Moskve vbehol na ihrisko, aby protestoval proti policajnej brutalite. Za tento čin si odsedel 15 dní vo väzení.

(1 EUR = 82,6649 RUB)

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.