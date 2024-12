Na Vtáčom ostrove na Dunaji narátali ornitológovia viac než päťtisíc párov čajok smejivých

Na Vtáčom ostrove na Dunaji zahniezdilo viac ako päťtisíc párov čajok smejivých. Vyplýva to z ich sčítania, ktoré prebehlo v sobotu 30. apríla. Ide o najväčší počet od vzniku ostrova.

V roku 2005 pritom hrozil kolónii zánik. Ostrov bol v tom čase zarastený inváznymi drevinami a kolónie sa tiesnili na zvyšku nezarasteného ostrova. Populácia sa rozrástla aj vďaka práci dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ostrov kosiť.

Ornitológovia zrátali aj 326 párov čajok čiernohlavých. Inde na Slovensku táto vzácna čajka hniezdi jednotlivo.

Tiež narátali 32 párov rybárov riečnych, ale aj páry vzácnych hrdzaviek potápavých. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Možno môžu vyzerať tieto počty vysoké, avšak to nijak neznižuje dôležitosť ochrany druhu. Podobne veľká kolónia na Slovensku je už len na vodnej nádrži Sĺňava (viac ako tritisíc párov) a tým výpočet väčších kolónii čajok smejivých na Slovensku končí. Ak by zanikla kolónia na Vtáčom ostrove na Dunaji, tak má problém takmer polovica slovenskej populácie čajok smejivých. Spôsob hniezdenia v kolóniách na jednej strane predstavuje ochranu čajok pred predátormi, no na druhej tento spôsob je rizikom pre celú populáciu ak je stav biotopov nevhodný,“ uvádzajú ornitológovia.

Hranice Národného parku Muránska planina by sa mali zmeniť, prebehnúť má aj jeho zonácia

Hranice Národného parku Muránska planina by sa mali od začiatku júla zmeniť.

Národný park má prejsť aj zonáciou. Dôvodom je prehodnotenie územia z hľadiska stavu biotopov a prírodných hodnôt ako aj cieľov ochrany.

Takmer celé územie národného parku a ochranného pásma je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Dokument je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vzniknúť majú štyri zóny

Národný park Muránska planina chce rezort vyhlásiť s cieľom ochrany prirodzených procesov či zabezpečiť priaznivý stav 33 biotopov európskeho významu, siedmych biotopov národného významu, 59 druhov rastlín, 45 druhov živočíchov a 19 druhov vtákov.

Národný park sa nachádza v okrese Brezno, Revúca a v okrese Rimavská Sobota. Jeho celková výmera predstavuje viac ako 18-tisíc hektárov.

V rámci národného parku envirorezort navrhuje zóny A, B, C a D, pre ktorý by mal platiť piaty, štvrtý, tretí a druhý stupeň ochrany.

Najväčšia by bola zóna A

Zóna A by mala predstavovať 41,24 percenta výmery navrhovaného národného parku, zóna B so štvrtým stupňom ochrany by mala predstavovať 26,45 percenta územia národného parku, pričom rezort navrhuje jej členenie na podzónu B1 (1154 hektárov) a podzónu B2 (3744 hektára).

Zóna C s tretím stupňom ochrany by mala predstavovať 32,29 percenta územia národného parku a zóna D s druhým stupňom ochrany 0,02 percenta národného parku.





Envirorezort pri vymedzení jednotlivých zón zohľadňoval prítomnosť biotopov, intenzitu lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania či iné využívanie územia.

Národné parky Muráň a Poloniny dostanú na rozvoj 16 miliónov eur, cieľom je podporiť turizmus a oživiť zaostalé regióny

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) predstavil výzvy na projekty pre národné parky Muráň a Poloniny. Každý z nich má dostať osem miliónov, pričom výzvy sú otvorené od piatka a viažu sa na reformu národných parkov, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili v decembri 2021.





Informoval o tom slovenský predseda vlády a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na tlačovej konferencii.





„Našim cieľom je pomôcť týmto regiónom. Každý jeden z týchto parkov dostane osem miliónov eur na to, aby ich využil v rôznych oblastiach, či už je to oblasť prírodného, takzvaného mäkkého turizmu, obhospodarovania lesa alebo zachovania kultúrnych hodnôt krajiny. Do týchto výziev sa budú môcť zapojiť samosprávy, oblastné organizácie cestovného ruchu, neziskové organizácie a ďalšie,“ uviedol Heger.

Výzva pre projekty smerovaná národnému parku Muránska planina je prvou výzvou z Plánu obnovy a odolnosti. „Tento región a národný park Muráň sa dotýka troch okresov. Jedným z nich je Rimavská Sobota, ktorá má najvyššiu nezamestnanosť a veľký odliv obyvateľov. Podľa sčítaní, za dekádu klesol počet obyvateľov v okrese z 84-tisíc na 80-tisíc. To znamená, akoby jedna veľká obec zmizla. V okrese Revúca je 18-percentná nezamestnanosť a pokles obyvateľov zo 40-tisíc na 38-tisíc. Okres Brezno, ktorý je na tom o čosi lepšie so zamestnanosťou, čelí ešte väčšiemu úbytku obyvateľstva než iné okresy,“ spomenul Budaj dôvody, pre ktoré vláda smeruje financie práve do týchto lokalít.

„Chceme vyzvať mladých ľudí, ktorí tu majú korene, aby sa vrátili naspäť. Ideme obnoviť Gemer a tieto tri okresy, vrátime do nich život a víziu,“ uzavrel Budaj.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.