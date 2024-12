Na súde vypovedajú bývalí policajní funkcionári v kauze Judáš, exkriminalista Rehák čelí obvineniam z vynášania informácií sýkorovcom

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalého šéfa národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka, bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu a bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Čecha vo štvrtok predvolali na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) do Banskej Bystrice.

Založenie zločineckej skupiny

Svedčiť majú na hlavnom pojednávaní v kauze Judáš s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom Rehákom, ktorý je obžalovaný zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov prijímania úplatku. Rehák ešte na začiatku procesu v januári tohto roku uviedol, že sa cíti byť nevinný.

„Nemám žiadnu konkrétnu vedomosť ku skutkom, ktoré sú uvedené v obžalobe,“ uviedol v spontánnej výpovedi Slobodník, ktorý podľa vlastných slov obžalovaného poznal od roku 2014, keď sa stal funkcionárom v Policajnom zbore.





„V priebehu tých troch až štyroch rokov som Jozefa R. jedenkrát alebo dvakrát pri našom stretnutí požiadal, či je možné sa pozrieť, či určité osoby nie sú v ich systéme riešené odpočúvaním,“ uviedol na otázku prokurátora, či spolu riešili akúkoľvek záležitosť, ktorá by sa vymykala z bežného rámca služobnej činnosti ako funkcionára.

Odpočúvanie "istých" osôb

Podľa jeho slov išlo o osoby jemu známe a nie z kriminálneho prostredia, ale nespomína si, ktoré konkrétne, a odpoveď bola vždy taká, že neboli odpočúvaní.

Jozef Rehák uviedol, že si to nepamätá, lebo vtedy ho veľa ľudí oslovovalo. „Povedal som jasne, že pozriem,“ popísal obžalovaný s tým, že bez toho, aby to preveroval, povedal následne, že je to v poriadku. Cez telefón by určite takéto veci neriešil.





K skutkom obžalovaného sa priamo nevie vyjadriť ani svedok Beňa, ktorý podľa jeho slov nebol súčasťou korupčného správania Jozefa Reháka a pozná to len z médií.





Obžalovaného pozná od roku 2010, keď nastúpil na ministerstvo vnútra. Na otázku prokurátora o inej vedomosti k skutkom uviedol, že na jednom stretnutí na prelome rokov 2016 a 2017, sa stretli s obžalovaným a s Petrom Koščom.

Výpoved bývalého mafiána

„V priebehu rozhovoru Košč ukázal zápisnicu o výpovedi svedka, kde vypovedal jeden zo skupiny sýkorovcov a popisoval spôsob, akým spolupracovali s príslušníkmi PZ, ako získavali informácie a ako ich vyplácali za tieto informácie. Bola tam aj osoba, ktorú tento človek oslovoval Dodo, ktorý dostával peniaze vo výške tisícok korún,“ popísal Beňa a dodal, že malo ísť o obžalovaného Jozefa Reháka.





„Košč vtedy povedal, že ho to stálo veľa úsilia, aby vec upratal, aby bola odňatá dozorovému prokurátorovi a pridelená na inšpekciu pod Lučanského,“ dodal svedok s tým, že Košč to pre obžalovaného urobil, lebo boli priatelia. Po otázke prokurátora, kto bol Košč na súde vypadla elektrina a sudca pojednávanie prerušil.

Sýkorovcov donášal utajované informácie

Podľa obžaloby Jozef Rehák v rokoch 2000 až 2011 pôsobil pod prezývkou „Dodo" pre zločineckú skupinu sýkorovcov, pre ktorú mal zisťovať informácie z prostredia polície.





Takisto je obžalovaný z korupčných skutkov, do ktorých boli zapojení aj ďalší policajní funkcionári. Na súde už v procese s Rehákom vypočuli napríklad odsúdených členov sýkorovcov Martina Biháriho a Róberta Lališa.

Zatiaľ čo prvý menovaný obžalovaného usvedčoval, druhý odmietol, že by s Jozefom Rehákom spolupracoval. Ako svedok sa pred súd v tejto kauze postavil aj ďalší sýkorovec, odsúdený Jurij Fejer, známy ako „Malý Rus“, ktorý uviedol, že obžalovaného osobne nepoznal, ale pozná ho pod prezývkou „Dodo“ a vie, že bol na výplatnej páske sýkorovcov.





Bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností obvinili v rámci kauzy Judáš. Pôvodne bol od decembra 2020 stíhaný väzobne, v apríli 2021 ho však prepustili na slobodu. Najvyšší súd SR totiž dozorovému prokurátorovi vyčítal nekonanie pri žiadosti obvineného o prepustenie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu