Na súd v kauze vraždy Kuciaka nepredvolali žiadnych svedkov a čítajú sa zápisnice výpovedí z pôvodného procesu

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorá je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

Súd na pondelok nepredvolával žiadnych svedkov, náplňou pojednávania je čítanie zápisníc svedeckých výpovedí z pôvodného procesu týkajúceho sa vraždy novinára z roku 2020. Rovnakú náplň by malo mať aj pojednávanie vytýčené na piatok 11. novembra.

Najvyšší súd SR (NS SR) v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej. Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Kočnera a Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol. ŠTS tak prípad opätovne prejednáva od apríla tohto roka. Súd zároveň k obnovenému procesu pripojil obžalobu v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. V tejto veci čelia obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Dušan Kr. a bosniansky občan Darko D. Tomáš Szabó, ktorý je v prípade vraždy Kuciaka právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia, v kauze prípravy vrážd priznal vinu a bol vylúčený na samostatné konanie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

