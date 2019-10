Na Srí Lanke zabíjalo sedem samovražedných atentátnikov, v hoteli Shangri-La sa odpálili dvaja

KOLOMBO 22. apríla (WebNoviny.sk) - Šesť takmer simultánnych explózií v troch kostoloch a troch hoteloch na Srí Lanke má na svedomí sedem samovražedných útočníkov. Agentúru AP o tom v pondelok informoval forenzný vyšetrovateľ Ariyananda Welianga.

Zadržali viacero podozrivých

Analýza pozostatkov útočníkov podľa neho potvrdila, že to boli samovražední atentátnici. Za každým výbuchom bol jeden, pričom výnimkou bol hotel Shangri-La, kde sa odpálili dvaja.

Séria nedeľných bombových útokov na Srí Lanke si vyžiadala minimálne 290 mŕtvych a zranenia utrpelo viac ako 500 ľudí. V pondelok to oznámil hovorca polície Ruwan Gunasekara.

V súvislosti s útokmi, ku ktorým sa zatiaľ nikto neprihlásil, zadržali viacero podozrivých, podľa AP 13 a podľa BBC až 24. Srílanská polícia pritom zároveň vyšetruje podozrenia, že tajné služby mali k dispozícii varovanie o možných útokoch.

Zahynuli aj desiatky cudzincov

Srí Lankou na Veľkonočnú nedeľu otriasla najprv šestica takmer simultánnych explózií v troch kostoloch a troch hoteloch. Neskôr sa ozvali ďalšie dva výbuchy na okraji hlavného mesta Kolombo.

Druhý z nich, na predmestí Dematagoda, si vyžiadal životy troch policajtov, ktorí tam šli na základe tipu vypočuť podozrivých. Neskôr v nedeľu neďaleko letiska v hlavnom meste ešte našli a zneškodnili po domácky vyrobené výbušné zariadenie.

Medzi mŕtvymi by mali byť aj desiatky cudzincov, pričom srílanské ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ potvrdilo úmrtie 36 ľudí z rôznych krajín. Mali by to byť "viacerí" Američania a tiež občania Veľkej Británie, Indie, Číny, Japonska, Portugalska, Dánska, Turecka a Holandska.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Srí Lanku zasiahla séria výbuchov

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !