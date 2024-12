Na Slovensku pribúdajú nekompetentní zubní technici, profesná komora navrhuje riešenia

Na Slovensku pribúdajú nekompetentní a nekvalifikovaní zubní technici, ktorí zubným lekárom a pacientom ponúkajú lacné, ale nekvalitné korunky, mostíky, zubné náhrady či strojčeky.

Ideálnym riešením by podľa Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) bolo zavedenie licencií na výkon povolania zubný technik.

Licencie by umožnili efektívnejšie kontroly v praxi. Uviedla to prezidentka SKZT Hana Dohálová.

Potvrdenie o registrácii v komore

Situáciu by podľa komory pomohlo zlepšiť aj to, keby každý nový zubný technik, ktorý si žiada o živnosť, musel zo zákona priniesť potvrdenie o registrácii v komore. Odbor zubná technika sa ako jeden z troch zdravotníckych odborov ocitol v organizačnej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

„Problém však je ten, že živnostenský zákon neukladá živnostenskému úradu kontrolu nad dodržiavaním zdravotníckej legislatívy,” uviedla Dohálová. Upozorňuje na to, že na Slovensku sa už stali prípady, keď živnostenský úrad vydal živnostenské oprávnenie aj osobám, ktoré nie sú zaregistrované v registri zdravotníckych pracovníkov, čím vzniká riziko pre pacientov.

Podpora zmeny zákona

Predstavitelia SKZT sú za opätovné uzákonenie, aby zubní technici pracovali na základe licencií na výkon zdravotníckeho povolania a výkon odborného garanta tak, ako to v súčasnosti môžu robiť v iných zdravotníckych odboroch.

„Toto opatrenie by výrazne zlepšilo možnosť kontroly subjektov, ktorí poskytujú zhotovenie zubných náhrad a zároveň zvýšilo ochranu pacientov. Uvedený zámer sme už veľmi korektne prerokovali s predstaviteľmi zubných lekárov a konkrétny návrh sme opakovane predložili viacerými ministerkám a ministrom zdravotníctva, no do dnešného dňa sa nenašiel žiadny zodpovedný minister, ktorý by podporil zmenu zákona,“ informovala prezidentka SKZT. Podľa nej by takáto úprava zákona výrazne ušetrila čas a peniaze nielen SKZT, ale aj živnostenským úradom.

Zubná technika je samostatný zdravotnícky odbor. Zubný technik je zdravotnícky pracovník, ktorý zhotovuje zdravotnícke pomôcky na mieru. K 15. novembru tohto roka bolo na Slovensku aktívnych 1 043 registrovaných zubných technikov. Zubné náhrady a čeľustno-ortopedické aparáty, sú zdravotnícke pomôcky na mieru a zhotovujú ich výlučne zubní technici s patričným vzdelaním v odbore zubná technika.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu