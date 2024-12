Na Slovensku pribúda čoraz viac ponúk na skrátený úväzok, v ponuke sú hybridná práca či home office

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku tohto roka zaznamenal pracovný portál Profesia.sk 116-tisíc pracovných ponúk. Z nich tvorili inzeráty na pracovné miesta na skrátený úväzok približne 10 percent, čo je o jeden percentuálny bod viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Zamestnávatelia však stále preferujú možnosť uzavrieť s vhodným kandidátom alebo kandidátkou pracovný pomer na plný úväzok. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.

V ponuke je príležitostná práca

Zamestnávatelia ponúkajú aj pracovné miesta na dohodu, teda príležitostnú prácu, vykonávanú mimo pracovného pomeru. V rámci všetkých zverejnených pracovných ponúk inzeráty ponúkajúce pracovné miesta na dohodu v tomto roku tvorili desať percent.

Rastie aj podiel pracovných ponúk, ktoré je možné realizovať z domu. Kým pred piatimi rokmi ponuky práce vykonávanej na home office tvorili 4 percentá, v tomto roku predstavujú už 12 percent zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí. Od začiatku roka zamestnávatelia ponúkli na portáli Profesia.sk viac než 14-tisíc takýchto pracovných miest.

Príležitosti pre mamičky

Uchádzačky o zamestnanie s deťmi, ktoré preferujú iný ako klasický 8-hodinový pracovný čas päťkrát do týždňa, môžu po dohode so zamestnávateľom využiť aj ďalšie formy práce – flexibilné úväzky, hybridnú prácu či prácu na diaľku.

Ak sa mamy so zamestnávateľom dohodnú na flexibilnom úväzku, môžu si svoju prácu vykonať v preferovanom čase a rozložiť si ju – napríklad na čas, keď bude dieťa v škôlke a zvyšok, keď bude dieťa spať. Takéto ponuky práce dlhodobo tvoria 4 % zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí.

Možnosť hybridnej práce

Niektorí zamestnávatelia, najmä medzinárodné firmy so sídlom v inej krajine, ponúkajú aj pracovné miesta „na diaľku“. Zamestnanec v takomto prípade nepotrebuje chodiť na pracovisko, pridelené úlohy vykonáva v domácich podmienkach a ak je to potrebné, s kolegami sa spája cez online prostredie. Podiel takýchto pracovných ponúk stúpa a momentálne predstavuje 3 % zo všetkých inzerovaných voľných pracovných miest. Firmy v tomto roku už zverejnili takmer 3 700 spomínaných ponúk.

Spoločnosti už ponúkajú aj možnosť hybridnej práce. V takomto prípade sa dohodnú so zamestnancom alebo zamestnankyňou na tom, koľko dní budú prichádzať na pracovisko a koľko dní budú pracovať z domu. V tomto roku bolo v rámci portálu Profesia.sk už zverejnených takmer 6,9 tisíca takýchto pracovných príležitostí a tvorili 6 percent zo všetkých publikovaných ponúk.

V Bratislavskom kraji je najviac ponúk

Prácu na skrátený úväzok nájdu uchádzači a uchádzačky o zamestnanie vo všetkých krajoch. Najviac takýchto pracovných príležitostí je v Bratislavskom kraji, kde tvorili až 43 percent zo všetkých inzerovaných ponúk. Počas tohto roka bolo na skrátený úväzok v hlavnom meste a blízkom okolí k dispozícii celkovo takmer 5-tisíc pracovných miest.

Viac než tisíc pracovných miest mohli obsadiť záujemcovia o prácu na čiastočný úväzok v zahraničí či na diaľku. Zamestnancov aspoň na pár hodín denne však hľadajú firmy aj v ostatných krajoch. Takmer tisícku takýchto pracovných miest spoločnosti ponúkali aj v Košickom či Trnavskom kraji. Najmenej ponúk na skrátený úväzok, približne 600, v tomto roku bolo v Prešovskom kraji.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.