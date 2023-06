Na Slovensku chýbajú tisíce zdravotných sestier, po štúdiu odchádzajú radšej do zahraničia

Na Slovensku k priemeru poc?tu sestier v EU? chy?ba viac ako 16-tisi?c sestier. Takmer polovica mlady?ch sestier, ktore? ukonc?ili s?tu?dium os?etrovatel?stva, odcha?dza za leps?i?m ohodnoteni?m a pracovny?mi podmienkami do zahranic?ia. Do desiatich rokov v zdravotníctve bude chy?bat? az? 25-tisíc sestier. V tlačovej správe na to upozornil viceprezident SK SaPA Lukáš Kober.