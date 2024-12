Na Slovensku by malo byť do roku 2070 len 4,71 milióna ľudí, môže za to nerovnomerné vekové rozdelenie

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Do roku 2070 by podľa prognózy Európskej komisie (EK) mala klesnúť populácia na Slovensku na 4,71 milióna ľudí. Národná banka Slovenska (NBS) o tom pri príležitosti Svetového dňa populácie informovala v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca NBS Peter Majer.

Predpokladaný pokles je spôsobený nerovnomerným vekovým rozdelením obyvateľstva, kde sú relatívne silne zastúpené vekové skupiny okolo 40 rokov. Ďalším dôvodom je aktuálna aj prognózovaná miera plodnosti.

Plodnosť porastie mierne

Miera plodnosti, ktorá predstavuje priemerný počet detí narodených jednej žene za celý život, dosiahla v roku 2019 hodnotu 1,56. Projekcia EK predpokladá, že sa táto hodnota do roku 2070 bude zvyšovať, avšak iba veľmi pozvoľne.

V roku 2070 by mala dosiahnuť úroveň 1,67. V roku 1960 bola miera plodnosti na Slovensku na úrovni 3,04, ale s výnimkou krátkych prestávok postupne klesala až na úroveň 1,2 v roku 2002.

Miera závislosti, teda podiel detí do 15 rokov a seniorov vo veku 65 a viac rokov na populácii v produktívnom veku 15 až 64 rokov, dosiahla v roku 2020 47,9 percenta. Podľa prognóz EK bude výrazne rásť až do roku 2060, kedy by mala dosiahnuť úroveň 85,6 percenta.

Dĺžka života sa zvýšila

Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla v roku 2019 hodnotu 80,8 roku pre ženy a 74,3 roku pre mužov. Od roku 1980 sa stredná dĺžka života pri narodení zvýšila pre obe pohlavia. Pre mužov to bolo o 7,6 roka a pre ženy o 6,6 roka.

Rozdiel medzi pohlaviami sa začal výraznejšie zmenšovať od roku 2009. Stredná dĺžka života pri narodení by sa do roku 2070 mala pre ženy zvýšiť o 8,2 roka na 89 rokov a pre mužov o 9,8 roka na 84,1 roku.

Aziatov bude ubúdať

Prognóza Organizácie spojených národov (OSN) predpokladá, že sa celosvetová populácia zvýši do roku 2100 približne o 3,08 miliardy ľudí zo 7,79 miliardy v roku 2020 na približne 10,88 miliardy. Viac ako 95 % prírastku by mali tvoriť obyvatelia Afriky.

Populácia v Ázii by sa mala od roku 2055 začať znižovať a v roku 2100 by mala vyššia v porovnaní s rokom 2020 o 80 miliónov. Počet ľudí v Európe podľa prognózy klesne už v roku 2022 a v poklese bude stabilne pokračovať. Celkovo by sa tak medzi rokmi 2020 a 2100 mala populácia Európy znížiť o približne 118 miliónov ľudí.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.