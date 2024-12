Na rokovaniach v Budapešti nebol zástupca slovenského veľvyslanectva, rozhodol o tom Matovič

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rezort diplomacie potvrdil, že minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) rozhodol, že na jeho rokovaniach s maďarskými partnermi sa nezúčastní zástupca Veľvyslanectva SR v Budapešti.

Informoval o tom Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Korčok sa ohradil voči Gyimesimu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) uviedol, že vylúčenie diplomatov vedúcim delegácie je krajne netradičný postup, nakoľko ide o rokovanie s ministrom zahraničných vecí Maďarska. Doplnil, že slovenská diplomacia je profesionálna a lojálna voči záujmom Slovenskej republiky.

„Preto nevidím dôvod na jej obchádzanie pri pracovných cestách do zahraničia. Za slovenskou zahraničnou službou pevne stojím a verím, že nie som sám spomedzi členov vlády, kto má voči nej plnú dôveru,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.

Korčok sa tiež dôrazne ohradil voči tvrdeniam poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽaNO), podľa ktorého bola neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na piatkovom rokovaní ministra financií v Budapešti predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou.





„Je to hrubé obviňovanie slovenskej diplomatickej služby. Na mieste je otázka, o čom boli rokovania v Budapešti, na ktorých sa mohol zúčastniť poslanec trvale osočujúci slovenskú diplomaciu, a zároveň sa týchto rokovaní nesmel zúčastniť nikto zo slovenských diplomatov,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Korčok.

Maďarsko otestuje Sputnik

Matovič v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj premiérom Maďarska Viktorom Orbánom.

Szijjártó na piatkovej tlačovej besede po rokovaní s Matovičom vyhlásil, že na základe žiadosti Slovenska pomôže Maďarsko pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V.





Matovič zároveň dodal, že ruská vakcína je skladovaná na Slovensku v chladničkách už šesť týždňov, pričom by ňou bolo možné zachraňovať ľudské životy.





Práve z toho dôvodu prišiel požiadať Maďarsko o pomoc pri testovaní tejto zásielky.

