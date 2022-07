Na jachte zhabanej ruskému oligarchovi Kerimovovi možno našli vzácne Fabergého vajíčko, jeho pravosť musia overiť

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Americké orgány činné v trestnom konaní našli na palube jachty, ktorú skonfiškovali ruskému oligarchovi Sulejmanovi Kerimovovi, niečo, čo vyzeralo ako slávne Fabergého vajíčko.

Jachtu v hodnote 300 miliónov dolárov minulý mesiac preplavili z tichomorského súostrovia Fidži do amerického San Diega.

Majú hodnotu miliónov dolárov

Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na vyhlásenia námestníčky amerického ministra spravodlivosti Lisy Monacovej.

Ak by sa potvrdila pravosť tohto klenotu, bolo by to jedno z mála zostávajúcich Fabergého vajíčok, ktoré majú hodnotu miliónov dolárov.

Vajíčka vyrobili v Petrohrade

Vajíčka zhotovil klenotník Peter Carl Fabergé a jeho spolupracovníci v Petrohrade na prelome 19. a 20. storočia.

Mnohé vajíčka boli vyrobené na zákazku pre ruskú cársku rodinu, ďalšie si zasa dali vyrobiť vtedajší bohatí predstavitelia šľachty.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

