Na dvor rodinného domu v Kľačne prišiel 200-kilový medveď, zabil aj jedného králika

Na dvore jedného z rodinných domov v obci Kľačno (okres Prievidza) sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách objavil medveď.

Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, počas svojho pobytu na dvore poškodil králikáreň a zabil jedného králika. Majitelia domu ohlásili polícii jeho pobyt na dvore okolo 3:30, do príchodu policajnej hliadky medveď ušiel.

„Podľa opisu majiteľov domu mohol mať medveď do 200 kilogramov. Polícia kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého, v ktorého kompetencii je uvedenú situáciu riešiť. Vyzývame obyvateľov i návštevníkov obce Kľačno a jej okolia k mimoriadnej ostražitosti,“ uviedla polícia.

Odborníci nevidia po útokoch medveďa dôvod na paniku, väčšine stretov sa dá zabrániť

Medvede na Slovensku zaútočili tento rok na ľudí už trikrát. Podľa odborníka Michala Haringu zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého však počet napadnutí nestúpa, nie je dôvod na paniku a väčšine stretov s medveďom sa dá zabrániť.





Ako uviedol, medveď je šelma, ale aj plaché zviera, a ak sa necíti ohrozené, stretu s človekom sa radšej vyhne.





Ako prostredníctvom tlačovej správy informoval Patrik Pajta z najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hikemates, dôležité je v tomto prípade aj vhodné naplánovanie si túry.

Rizikom je pohyb mimo značených trás

Riziko stretu s medveďom sa dá minimalizovať, turisti by sa však mali riadiť základnými pravidlami. „Rizikovým faktorom pre blízky stret a prekvapenie medveďa sú hlavne húštiny, strmé terény, vývraty a pohyb mimo turistických značených trás. Takýmto miestam by sa mali turisti vyhýbať,” vymenoval Haring z tímu, ktorého hlavnou úlohou je minimalizovať konflikty človeka s medveďom. Turisti by tak v lokalite, kde sú medvede, mali dať o svojej prítomnosti vedieť, či už rozprávaním sa, prípadne malým zvončekom pripnutým na batohu.

„Medvede sú aktívne najmä skoro ráno či večer, treba na to myslieť pri plánovaní túry. V prípade, ak sa rozhodneme stanovať v lese, treba dobre zabezpečiť jedlo, aby nelákalo medvede, dať ho napríklad do zaviazanej igelitovej tašky,“ upozornil Pajta. Zároveň pripomenul, že práve v tomto období je medvedia ruja, rovnako sa medvedice po horách pohybujú s mláďatami.

Odporúča sa skôr pasivita

„Ostražitosť je namieste aj pri spozorovaní mláďat medveďa, keďže je vysoko pravdepodobné, že sa v blízkosti nachádza medvedica, ktorá bude, prirodzene, svoje potomstvo chrániť. Netreba zabudnúť ani na voľne pusteného psa, ktorý dokáže medveďa vyrušiť. Pes má byť v prírode na vôdzke,” dodal Pajta.

Ak už na túre človek stretne medveďa, mal by si podľa Haringa zachovať chladnú hlavu a nebojovať. Odporúča sa skôr pasivita, treba si chrániť hlavu a krk. „Dôležité je ľahnúť si na brucho, nohy dať voľne od seba, prsty rúk spojiť za hlavou tak, aby si človek chránil šiju. Ruksak na chrbte môže poskytnúť istú ochranu pre chrbát a krk. V prípade, že medveď napadnutého človeka prevráti na chrbát, je potrebné okamžite sa prevrátiť späť na brucho. Ak medveď vycíti, že človek preňho nie je nebezpečný, zvyčajne odíde,“ poradil odborník. Zároveň upozornil, aby sa ľudia k medveďovi nikdy nepribližovali, a to ani v prípade, že sa zdá byť pokojný. Rovnako pred ním neodporúča utekať. „Ak vás medveď spozoruje, najlepšie je pomaly sa od neho vzdialiť,” dodal Haring.

Kŕmenie medveďov je nebezpečné a zakázané. Jedince, ktoré tým stratia plachosť, čaká usmrtenie

Medvede, ktoré pre prikrmovanie stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie. Upozorňuje na to v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR s tým, že kŕmenie medveďov je navyše zakázané.





Rezort tiež poukazuje na to, že niektorí návštevníci lesov medvede napríklad natáčajú a fotia, čo môže byť tiež nebezpečné.

Medveďa zaujal batoh turistky

„Dnes v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) došlo k stretu turistky s medveďom hnedým. Našťastie, pozornosť šelmy upútal iba batoh ženy. Tá zo stretnutia vyviazla bez zranenia,“ informovalo v stredu ministerstvo.

Medveď podľa rezortu pravdepodobne stratil plachosť pre správanie turistov, ktorí ho prikrmovali len preto, aby si s ním spravili fotografiu.





„Aj to môže byť dôvodom, prečo medveďa teraz zaujal batoh s potravinami. Podľa vyjadrení Zásahového tímu pre medveďa hnedého, svojím nezodpovedným správaním návštevníci národného parku ohrozujú aj svoje životy a zdravie, aj život medveďa,“ upozornilo ministerstvo s tým, že ľahko dostupná a vysoko energetická potrava zmení správanie zveri, čím sa stáva nebezpečná pre ľudí.

Utekajúci turista môže byť korisťou

V prípade nečakaného stretnutia s medveďom namiesto vyhotovenia fotografie či videa je podľa rezortu najlepšie vzdialiť sa opačným smerom, potichu a pokojne, pretože v prípade úteku by medveď mohol turistu pokladať za unikajúcu korisť.





„Každý závažný kontakt s medveďom či akékoľvek rizikové správanie medveďov treba nahlásiť zásahovému tímu, ktorý okamžite koná. Iba za posledný rok vykonal 78 výjazdov a usmrtil sedem medveďov,“ dodal envirorezort.

Medvede začali opúšťať zimné brlohy, pri návšteve lesa sa majte na pozore

Medvede opúšťajú zimné brlohy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto apeluje na zvýšenú pozornosť.





Pri návšteve lesa je potrebné byť obozretným.

Ak terén nie je dostatočne prehľadný, je vhodné dať o sebe vedieť polohlasným rozprávaním, pískaním či zakašlaním. Informuje o tom MPRV SR vo svojom profile na sociálnej sieti.

Útok medveďa na horára

Počas minulého týždňa zaznamenal štátny podnik Lesy SR útok medveďa na horára, ktorý v Strážovských vrchoch v doline Tiefengrund vykonával bežnú činnosť v lese.





„Šelma mu spôsobila viaceré poranenia, mal doškriabanú tvár a ruky, natrhnuté ucho, zahryznuté do ramena a bol v šoku. Zraneného muža previezli do bojnickej nemocnice,“ informoval rezort pôdohospodárstva.

Hlad spôsobuje nervozitu medveďov

Lesníci a poľovníci preto upozorňujú na to, že medvede sa po prebudení potrebujú nasýtiť, sú aktívne a práve hlad spôsobuje ich nervozitu.





Keďže zdroje rastlinnej potravy sú v tomto období ešte chudobné, vyhľadávajú uhynutú zver či odpadky. Medvedice sa zdržiavajú v blízkosti brlohov, pretože chránia svoje mláďatá.

Blíži sa jar a medvede sa prebúdzajú, upozorňuje ministerstvo životného prostredia. Pre verejnosť pripravuje osvetu

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) upozorňuje, že v súvislosti s blížiacou sa jarou hrozí nebezpečenstvo kolízie šeliem a návštevníkov lesov.





Ako uviedol komunikačný odbor MŽP SR v tlačovej správe, rezort vydáva pravidelne zoznam obcí, v ktorých avizuje riziko kolízií s karpatskými šelmami v ich prírodnom prostredí, predovšetkým s medveďom.





Ministerstvo chystá pre uvedené územia program informovanosti a vzdelávania, ako aj program podpory uchovania karpatského svojrázu, ku ktorému už stáročia patrí aj spolužitie s medveďom, vlkom alebo rysom.

„Od nástupu nového vedenia sa v týchto lokalitách zabezpečuje odstrel synantropných medveďov prostredníctvom špecializovaného zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR. Len za minulý rok bolo takto odstránených sedem synantroponých medveďov, čo je viac, než dohromady za tri predchádzajúce roky,“ uviedlo MŽP s tým, že zásahový tím bude ešte dôraznejšie pokračovať v odstraňovaní jedincov, čo stratili plachosť.

Rezort však zdôraznil aj potrebu zodpovedného správania sa občanov. „MŽP podporuje a bude v tomto roku podporovať informovanosť verejnosti a tiež osvetu v oblastiach s výskytom medveďov. Pripravujeme tiež ďalšie financovanie ochrany odpadu a tiež financovanie špeciálnych sprejov proti medveďom,“ dodali.

Horára v doline Tiefengrund v Strážovských vrchoch napadol medveď a spôsobil mu viaceré poranenia

Štátny podnik Lesy SR zaznamenali útok medveďa na horára v doline Tiefengrund v Strážovských vrchoch pri Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza.





Šelma mužovi spôsobila viaceré poranenia.





Vedúca odboru komunikácie Lesy SR Marína Debnárová doplnila, že o udalosti informovali Políciu SR aj Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Horár išiel skontrolovať oplôtok

Lesy SR upozorňujú, že práve v tomto období, ktoré sa začína koncom februára a pokračuje v priebehu marca, sa v slovenských horách prebúdzajú medvede.





Návštevníkom lesa z tohto dôvodu odporúča, aby boli pri pobyte v horách obozretní a rátali aj s tým, že vo voľnej prírode sa môžete stretnúť aj s touto šelmou.

Debnárová priblížila, že horár išiel kontrolovať oplôtok, keď ho medveď napadol. Spôsobil mu viaceré poranenia, mal doškriabanú tvár a ruky, natrhnuté ucho a zahryznuté do ramena, bol v šoku.





„K horárovi sa dostali kolegovia, ktorí privolali záchranku. Zranený muž bol prevezený do bojnickej nemocnice,“ uviedla.

Každý jedinec má iné prejavy

Rozdiel v nadmorských výškach a s tým súvisiace hlavne teplotné rozdiely, ale aj výška a súvislosť snehovej prikrývky sú podľa Debnárovej rozhodujúcim faktorom prebúdzania medveďov.

Platí však, že každý jedinec má individuálne životné prejavy a môže sa stať, že niektoré medvede ani nezaľahnú, alebo zaľahnú na kratší čas ako ostatné.





„Medveď počas zimného spánku spotrebúva svoje tukové zásoby a po prebudení sa potrebuje nasýtiť, je pohybovo aktívny a hlad spôsobuje aj nervozitu. Medvedice sa zdržujú v blízkosti brlohov a postupne vyvádzajú svoje mláďatá,“ ozrejmila hovorkyňa.

Je vhodné dať o sebe vedieť

Lesy SR pri pohybe v lese považujú za vhodné, ak o sebe návštevník dá vedieť, samozrejme, nie krikom a nie na všetkých miestach, na ktorých sa pohybuje.





Ak má človek dostatočný prehľad okolo seba, môže si vychutnať ticho prírody, avšak ak sa približuje do priestoru hustejších neprehľadných porastov, je potrebné upozorniť na seba napríklad pískaním, hlasovým prejavom alebo zakašľaním.

