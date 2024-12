Na dovolenku do zahraničia radšej tento rok necestujte, radí známa česká virologička

Ľudia by tento rok mali radšej dovolenkovať doma, cestovať na letnú dovolenku do zahraničia zatiaľ nie je ten najlepší nápad.

Myslí si to virologička Soňa Peková, ktorá sa stala jednou z najväčších českých odborníčok na šírenie nového koronavírusu.

„Ešte tento rok je vhodné zostať doma. Veľmi by som poprosila ľudí v našej krajine, aby radšej podporili tuzemský cestovný ruch,“ zdôraznila v rozhovore pre český spravodajský server novinky.cz.

Do Vianoc bude Covid-19 minulosťou, myslí si

Epidemiologická situácia v mnohých častiach sveta i Európy ešte totiž nie je podľa Pekovej úplne priaznivá.





„To, čo považujem za rizikové, je, že sem môže byť vírus importovaný z oblastí, kde ešte nie je epidemiologická situácia vyriešená. Ide o to, aby sme si to sem znovu nepriviezli z miest, kde by vírus ešte mohol byť aktívny a funkčný,“ uviedla.





Peková, ktorá vedie biologické laboratórium Tilia, sama strávi tento rok dovolenku doma a ľudí prosí, aby nasledovali jej príklad.





V inom rozhovore Peková vyjadrila presvedčenie, že Česko zatiaľ epidémiu zvládlo a druhá vlna koronavírusu mu nehrozí. Odhaduje, že do Vianoc bude Covid-19 minulosťou a zmizne z celej planéty.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu