Muž si za vlámanie do budovy Daňového úradu v Detve odsedí polovičný trest

11.12.2019 (Webnoviny.sk) - Nepodmienečný trest odňatia slobody z troch na jeden a pol roka zmenil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 47-ročného Martina M. z Detvy. V minulosti päťkrát súdne trestaný Martin s komplicom sa vlámali do budovy Daňového úradu v Detve a následne do samoobslužného platobného terminálu Slovenskej pošty.

Trestný čin spáchali Martin s nateraz neznámym komplicom v noci z 5. na 6. mája tohto roku. Pomocou krompáča a kovového páčidla si najprv otvorili dvere na Daňovom úrade v Detve. Potom vylomili kiosk, v ktorom bola hotovosť viac ako 3700 eur.

K peniazom sa však nedostali, lebo ich vyrušila policajná hliadka. Martina zadržala, no jeho spoločník ušiel. Škoda nevznikla daniarom a ani banke. Poškodenie kioska vyčíslil jeho majiteľ na vyše 10-tisíc eur.

Skrátený trest

Okresný súd vo Zvolene uznal Martina za vinného a vymeral mu tri roky odňatia slobody nepodmienečne. Martin sa odvolal, pretože považoval trest za neprimerane prísny a požadoval podmienečný trest.

Priznal totiž vinu a podmienku zdôvodňoval zdravotným stavom. Žiadal, aby mu súd dal šancu, vyhlásil, že sa chce polepšiť a spôsobenú škodu nahradiť. Odvolací senát Martinovi čiastočne vyhovel a prvostupňový trojročný trest skrátil na polovicu.

Už bol odsúdený

Predseda senátu uviedol, že podmienečný trest neprichádzal do úvahy, keďže Martin bol už päťkrát odsúdený na podmienečné tresty a nepoučil sa. Odvolací senát prekvalifikoval konanie Martina zo zločinu poškodzovania cudzej veci na krádež vlámaním a tým mu znížil trest uložený prvostupňovým súdom.

Súd nariadil aj výkon trestu, do ktorého sa Martinovi zaráta doterajší pobyt vo väzbe od 6. mája. Ak by sa Martinovi so spolupáchateľom aj podarilo peniaze z kioska dostať, neboli by použiteľné. Pri peniazoch bol totiž farbiaci modul, ktorý sa pri násilnom otvorení kioska aktivoval a bankovky aj mince zafarbil.

