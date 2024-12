Môžete užívať lieky aj po ich expirácii? Odborníci majú jednoznačnú odpoveď

Užívanie liekov by sa malo riadiť pravidlami a platí to aj pre expiráciu, čiže dobu použiteľnosti, po ktorej strácajú svoju pôvodnú kvalitu.

Dátum expirácie nájdete na vnútornom a vonkajšom obale každého lieku.

Môže sa stať, že pacienti tento dátum prehliadnu, v praxi by sa to však diať nemalo.

Narastá riziko nežiaducich účinkov

„Po uplynutí doby použiteľnosti môžu nastať v lieku chemické procesy – môžu sa začať tvoriť a uvoľňovať rozkladné látky. S tým môže súvisieť zníženie účinnosti lieku (nedostatočné liečenie ochorenia), ale aj zvýšený účinok lieku s následným výskytom nežiaducich účinkov.



Nežiaduce účinky môžu spôsobovať aj postupne vznikajúce rozkladné látky,“ vysvetľuje Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).





Pokračuje, že obzvlášť rizikové sú očné kvapky, pretože po ich otvorení hrozí riziko mikrobiálnej kontaminácie. „Zároveň by sme chceli upozorniť, že nespotrebované lieky je potrebné odniesť vo vnútornom obale do lekárne a nevyhadzovať ich do komunálneho odpadu,“ dodáva.

Nespotrebované lieky zaneste do lekárne





Ako ŠÚKL uvádza na Facebooku, lieky predstavujú pre životné prostredia nebezpečný odpad. V minulom roku sa takýchto liekov podarilo vyzbierať viac ako 170 ton a množstvo nespotrebovaných liekov, ktoré ľudia vracajú do lekárne, každoročne stúpa.

LIEKY NEPATRIA DO KOŠA

Lieky, ktoré už užívať nebudete alebo sú po dátume exspirácie, nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Predstavujú nebezpečný odpad, ktorý môže znečistiť naše životné prostredie a ohroziť zdravie ľudí. Odneste ich do lekárne – následne sa zlikvidujú.





Likvidáciu nespotrebovaných liekov zabezpečuje ŠÚKL. Množstvo vyzbieraných liekov každoročne stúpa. V minulom roku to bolo vyše 170 ton.

Na čo myslieť pred odovzdaním nespotrebovaných liekov v lekárni:

- nespotrebované lieky odovzdajte do lekárne iba vo vnútornom obale (blister, sklenená alebo plastová nádoba, hliníková tuba). Vonkajší obal lieku a písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) z nespotrebovaných liekov patria do bežného komunálneho odpadu, prípadne sa môžu recyklovať

- medzi tento odpad nepatrí odpad z výživových doplnkov (vitamíny a iné doplnky stravy), z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok, z homeopatických liekov a ortuťové teplomery





- právnické a fyzické osoby (podnikatelia) si zabezpečujú likvidáciu nespotrebovaných liekov sami na vlastné náklady (cez spoločnosti, ktoré majú povolenie na prepravu a likvidáciu daného nebezpečného odpadu)

Zdroj: FB Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

