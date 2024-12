Moravany majú v obecnom parku živý včelársky skanzen, konať sa tu budú prednášky aj apiterapia

7.8.2022 (Webnoviny.sk) - Novinku v podobe exteriérového múzea, tzv. včelárskeho skanzenu otvorili na dolnom Zemplíne. Obec Moravany sa vďaka netradičnému areálu stane lákadlom pre turistov, školy, tábory, ale aj pre samotných včelárov.

Ambíciou jeho tvorcov je mať v obecnom parku včelársky skanzen, v ktorom budú žiť včely, uskutočňovať včelárske prednášky aj apiterapia.

Takýto živý skanzen vznikol vďaka aktívnej včelárskej komunite na čele so starostom obce Vladimírom Čeklovským a podpore vo výške 13-tisíc eur z grantovej schémy Košického samosprávneho kraja, Terra Incognita Historické verzus moderné spôsoby chovu včiel. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Z histórie aj súčasnosti

Nadšenie miestnych včelárov vyústilo do nápadu ukázať prácu s týmto užitočným hmyzom aj laickej verejnosti. V živom včelárskom skanzene sa zvedavci dozvedia ako sa kedysi chovali včely, čo sa zmenilo, od čoho sa upustilo a čo sa, naopak, pridalo v starostlivosti o túto nenahraditeľnú zložku ekosystému.

Návštevníci tiež uvidia dobové úle, akými sú rôzne kláty, figurálne, slamené či šašinové úle, ale aj moderné úle používané v súčasnosti. Všetky budú obývané včelími rodinami. Včelárska, ale i laická verejnosť si bude môcť pozrieť život včiel bezpečne, s podrobnými informáciami a odborným výkladom.

Včelárska komunita

„Včelárska komunita v Moravanoch má svoju bohatú tradíciu, preto som hrdý na to, že o svoje remeslo sa má chuť podeliť aj so zvedavými východniarmi. Aj vďaka tomuto projektu sa nezabudne na dôležitosť včiel a ich význam v našej prírode aj v životoch. Areál ponúkne nielen zaujímavé a hodnotné informácie o včelách, ale aj priamu interakciu s nimi vďaka apidomčeku. Ide o miesto, kde si všetci návštevníci bezpečne vyskúšajú silu apiterapie na vlastnej koži, “ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Starosta obce Moravany Vladimír Čeklovský verí, že tento druh skanzenu sa stane na mape kraja vyhľadávaným turistickým miestom.

„Myšlienka otvorenia živého včelárskeho skanzenu v miestnom parku vznikla počas stretnutí našej domácej komunity včelárov. V jej jadre sú dlhoroční profesionálni aj hobby včelári, ktorí sa popri včelárskej práci zaujímajú aj o jej históriu. So zaujímavosťami sa chceme s verejnosťou podeliť formou prednášok a praktických ukážok. Vieme, že strach zo včelích bodnutí je bežný a preto bude návšteva v našom skanzene prebiehať s ochrannými včelárskymi oblekmi, a kto si trúfne, bude sa môcť priamo pričiniť o starostlivosť o včelstvá. Vstupné bude symbolické, určené len na chod skanzenu samotného, a ponúkneme aj možnosť zakúpiť si tunajšie včelie produkty. Moju vášeň k týmto usilovným živočíchom, spolu s postom starostu, beriem ako možnosť zanechať pre budúce generácie niečo hodnotné a pre spoločnosť prospešné,“ dodal Čeklovský.

Nabíja energiou

Práca so včelami nabíja energiou a priaznivo pôsobí na naše zdravie. To, čo včelári získavajú dýchaním vzduchu z úľov, si budú môcť vyskúšať aj návštevníci skanzenu v Moravanoch, a to bez strachu zo žihadiel.

Zvedavci, nadšenci aj rodiny s deťmi v skanzene objavia včelín v podobe domčeka, ktorý je upravený pre spánok a oddych priamo na včelích úľoch. Stačí si iba ľahnúť do apidomčeka, dýchať vzduch s vôňou medu, vosku, propolisu a započúvať sa do pokojného bzučania pod vami.

A možno aj pokojne zaspať. Terapia pôsobí nielen na nervovú sústavu ako aromaterapia, ale vďaka svojmu zloženiu má aj protizápalový, antivírusový a antibakteriálny efekt.

