Mobilní operátori menia ceny služieb. Môžu klienti odstúpiť od zmluvy?

Za zdražovaním mobilných služieb je najmä nárast cien elektrickej energie, sekundárne zvýšenie cien telekomunikačných technológií a ľudskej práce.

Vyplýva to z prieskumu aktuálnych cenníkov služieb na slovenskom trhu medzi štyrmi mobilnými operátormi a z vyhodnotenia kvartálnych maloobchodných cien ich služieb.

Prieskum vykonal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý o tom informoval v tlačovej správe.

Rast cien pohonných látok

Ako prvý na zdražovanie zareagoval operátor O2 Slovakia, ktorý v januári tohto roka oznámil, že od februára zníži digitálny bonus z dvoch eur na euro pre všetkých svojich zákazníkov, ktorí akceptujú faktúry v elektronickej podobe. Žiadnym ďalším službám O2 doposiaľ ceny nezvýšil.

Koncom februára sa k zvýšenej cene za energie podľa úradu pridala ešte aj zvýšená cena za pohonné hmoty. Na to už v marci zareagoval ďalší operátor Orange Slovensko zrušením všetkých svojich paušálov Go safe.





Tie sú v priemere o 3 eurá drahšie, no pre zákazníkov sú výhodnejšie v porovnaní s tými zrušenými. Od apríla zvýšil svoju jednotkovú cenu za volania a esemesky zo 4 na 5 centov aj operátor Swan (4ka). Žiadnym ďalším službám doteraz ceny nezvýšil.

Klienti môžu odstúpiť od zmluvy

Zdražovanie napokon ohlásil aj posledný z operátorov Slovak Telekom, ktorý v marci informoval svojich zákazníkov, že od mája zvýši ceny svojich paušálov. Celkom trinásť paušálov zvýši o 1 euro, tri paušály zvýši o 2 eurá a dva paušály ponechá v pôvodnej cene.

„Ceny môžu rásť aj naďalej. Každý zákazník však má právo pri zmene ceny za službu odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia zmeny bez sankcií, ďalších nákladov a akýchkoľvek limitácií,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií na regulačnom úrade Ivan Martyák.





Zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú – pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura až 3 eurá.





