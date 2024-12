Mnohí zamestnanci sa vyššieho platu kvôli vysokej inflácii nedočkali, väčšina čakala vyšší nárast platu

Vysoká inflácia a nedostatočne rastúce mzdy, ktoré nedokázali pokryť zvýšené náklady, boli celosvetovo jednou z tém tohto roka.

Z prieskumu portálu Platy.sk vyplynulo, že 40 percent zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku tento rok nešlo platovo hore, a väčšina tých, ktorým plat zvýšili, čakala viac.

Prieskum sa realizoval na vzorke 3 840 respondentiek a respondentov od 20. októbra do 2. novembra. Informovala o tom spoločnosť Profesia.

Zvýšenie nie je závratné

Spomedzi respondentov len 15 percent odpovedalo, že im zvýšili plat a sú spokojní, necelá tretina síce už má vyšší plat, no očakávala výraznejší nárast príjmu. Potvrdzujú to aj presné sumy, o ktoré zamestnancom a zamestnankyniam stúpli platy, vzhľadom na výrazný nárast bežných mesačných nákladov nie sú nijak závratné. Takmer polovici respondentov zvýšili plat v sume len do 100 eur mesačne v hrubom. Iba desatina si prilepšila o 300 a viac eur.

„Pozitívnou správou je, že spoločnosti si kritickú situáciu uvedomovali a u dvoch tretín tých zamestnancov, ktorým narástli platy, to bola iniciatíva firmy. Zvyšní o to žiadali buď individuálne, alebo spoločne s viacerými kolegami naraz,“ uviedla Profesia.

Zamestnanci neostávajú pasívni

Skupinová požiadavka vychádzala najmä od zamestnancov a zamestnankýň s nízkymi a strednými príjmami. Vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského rástli mzdy najčastejšie len o 100 eur a menej. V najzápadnejšom kraji na Slovensku stúpli 40 percentám zamestnancov a zamestnankýň mzdy o 100 až 200 eur mesačne, zároveň tam bol najväčší podiel rastu o 300 a viac eur.

Ak zamestnancom a zamestnankyniam vo firme nezvýšili plat, neostali pasívni. Najväčšia časť z nich si hľadá novú prácu, 5 percent si ju už aj našlo. Platí to najmä na pracovníkov veľkých firiem, ktoré majú nad 1 000 zamestnancov, a na nízkopríjmové skupiny. Viac ako štvrtina z ľudí, ktorí sú najviac ohrození vyššími cenami tovarov a služieb, síce vo firme ostala, no má finančné problémy.

O zvýšenie platu budú žiadať opäť

Iba deviatim percentám respondentiek a respondentov z tejto skupiny rovnaká suma na výplatnej páske nespôsobila problémy. Celkovo sa Slováci a Slovenky nevzdávajú a 24 percent z nich bude žiadať o zvýšenie platu v dohľadnej dobe opäť.

Najviac zamestnancov, ktorí sa na základe dát z prieskumu tento rok dočkali zvýšenia platov, je z oblasti bezpečnosti a ochrany. Uviedlo to až 75 percent respondentov z tohto sektora. Až dvom tretinám však narástla mzda v sume len do 100 eur a čakali viac, zvyšok si prilepšil o 100 až 200 eur mesačne.

Najviac si polepšil vrcholový manažment

Podobné je to aj v prípade ďalších odvetví, v ktorých sa najvyšší počet zamestnancov dočkal zvýšenia platu – bankovníctvo, školstvo a vzdelávanie, a ľudské zdroje. Na opačnom konci sa ocitli zamestnanci z oblasti cestovného ruchu, gastra a hotelierstva. Takmer dve tretiny z nich tento rok dostávali rovnakú výplatu ako vlani.





V rovnakej situácii je aj polovica zamestnancov a zamestnankýň v stavebníctve, službách aj vrcholoví manažéri a manažérky. V prípade vrcholového manažmentu si však tí, ktorým zvýšili plat, najčastejšie polepšili o viac ako 300 eur mesačne.

