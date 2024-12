Mladým Slovákom nebudú stačiť dva piliere. Ako si zabezpečiť slušný dôchodok?

Slovákom v budúcnosti nebudú stačiť dva piliere na slušný život na dôchodku. Ako uviedla TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, zhodli sa na tom finanční experti.

Podľa nich totiž sporitelia v 2. pilieri prídu po znížení odvodov o šancu na slušný dôchodok.

Od januára sa totiž znížili odvody do 2. piliera na 4 percentá, čo nepotešilo ani správcovské spoločnosti, ani sporiteľov. „Podľa prieskumu, ktorý sme si nechali urobiť, viac ako polovica Slovákov vôbec netuší, že vôbec došlo k nejakému zníženiu odvodov,“ povedal Marián Búlik, finančný expert OVB Allfinanz Slovensko.

Mladí pocítia zníženie najviac

Zníženie však najviac pocítia mladí. Napríklad pri 24-ročnom sporiteľovi, ktorý má priemerný plat 1 400 eur, tak sa mu po novom zníži odvod do 2. piliera o 21 eur.

„V zásade to spôsobí na konci obdobia pred odchodom do dôchodku zníženie hodnoty nasporeného majetku o viac ako 73-tisíc,“ ozrejmil člen predstavenca Asociácie dôchodcovských správcovských spoločností (ADSS) Matej Varga. Síce budú dostávať dôchodok, ale otázne je, či im bude stačiť.

Možností je viacero

Riešením je podľa Búlika to, že treba viac sporiť a investovať. Možností je viacero. „Môže si to dorovnať sám v rámci dobrovoľných príspevkov,“ doplnil Matej Varga. Môže to byť aj príspevok od zamestnávateľa, daňová motivácia či investičné produkty.

„1. a 2. pilier je naozaj iba o tom, že budem mať nejaký dôchodok. Ak si ho chcem zvýšiť, tak je tu 3. pilier, ale ak chcem mať zaujímavý dôchodok, tak je tu 4. a 5. pilier,“ povedal Pavel Škriniar.

