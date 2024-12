Mladík platil falošnými bankovkami z internetu, hrozí mu niekoľko rokov za mrežami (foto)

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach obvinil 22-ročného Adama z okresu Prešov zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Objednal si eurobankovky

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová, mladý muž si podľa doterajšieho vyšetrovania asi pred mesiacom objednal prostredníctvom jednej z internetových stránok 20 kusov eurobankoviek nominálnej hodnoty 50 eur určených pre potreby spoločenskej hry.

Potom si z týchto eurobankoviek vzal päť kusov a v piatok sa vybral na Zemplínsku Šíravu v Michalovskom okrese, kde v jednom zo stánkov v dvoch prípadoch zaplatil za nápoje bankovkami, o ktorých mal vedomosť, že nie sú pravé.

V nedeľu dal jednu z týchto bankoviek aj svojmu kamarátovi s tým, aby objednal a zaplatil za nápoje. Kamarát nemal vedomosť o tom, že bankovka nie je pravá. Na jeho prekvapenie ho pri platení oslovila strážna služba, ktorá na miesto privolala policajnú hliadku.

Hrozí mu väzenie

Privolaní policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Vinné 22-ročného Adama umiestnili do cely policajného zaistenia. Podozrivé bankovky zaistili a odoslali na expertízne skúmanie do Národnej banky SR.

Obvinenému Adamovi, ktorý si takýmto konaním zadovážil, prechovával a dal do obehu ako pravé pozmenené, neoprávnené vyrobené peniaze, hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až 10 rokov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

