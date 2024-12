Mladí sociálni demokrati prichádzajú o výrazný počet členov, budúcnosť vidia u Pellegriniho

23.6.2020 (Webnoviny.sk) -

Občianske združenie Mladí sociálni demokrati (MSD) opúšťa polovica predsedníctva, krajskí koordinátori a výrazný počet členov a sympatizantov. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovali odchádzajúci členovia MSD.

Melicher vyjadril podporu Ficovi

Rozhodli sa tak po mediálnom vyhlásení povereného predsedu Igora Melichera s vybranými členmi občianskeho združenia, ktoré sa konalo v pondelok 22. júna.

Melicher vtedy vyjadril podporu predsedovi strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi. Odchádzajúci členovia však spájajú budúcnosť sociálnej demokracie výlučne s osobou podpredsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho.

„Odchádzajúci členovia predsedníctva rešpektujú stanovisko povereného predsedu MSD, ktorý toto poverenie dostal ráno, pred samotným mediálnym vyhlásením. Mrzí nás, že po boku povereného predsedu, ktorý publikoval pohľad organizácie ako celku, nestál ani jeden člen predsedníctva MSD. Žiaľ, mnohí sme o tom ani nevedeli,“ priblížili členovia občianskeho združenia.

Zároveň zdôraznili fakt, že MSD sa vždy snažilo spájať ľavicovo zmýšľajúcich mladých ľudí, ktorí sa hlásia k odkazu Alexandra Dubčeka.

„Žijeme v demokratickej spoločnosti, a preto považujeme za dôležité a potrebné vyjadriť názor aj ostatných členov združenia, ktorí s takýmto štýlom a spôsobom presadzovania sociálno-demokratických hodnôt nesúhlasia,“ ozrejmili svoje rozhodnutie.

Kritizoval odchod Pellegriniho

Poverený predseda MSD Igor Melicher na tlačovej konferencii z 22. júna informoval, že mladí sociálni demokrati budú aj naďalej spolupracovať s opozičnou stranou Smer-SD, ktorú podľa jeho slov považujú za jediného relevantného partnera na slovenskej politickej scéne.

Melicher taktiež na tlačovke kritizoval odchod Pellegriniho a ďalších poslancov parlamentu za Smer-SD. Naopak, svoju podporu vyjadril súčasnému predsedovi strany Robertovi Ficovi.

Pellegrini na tlačovej konferencii v stredu 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú ďalší desiati poslanci parlamentu. Zároveň potvrdil, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň.

Mladí sociálni demokrati (MSD) je občianske združenie, mládežnícka politická organizácia naviazaná na stranu Smer-SD. Združenie vzniklo v roku 2002 zlúčením dvoch dovtedajších mládežníckych združení sociálno-demokratického spektra na Slovensku, a to Sociálno-demokratickej mládeže Slovenska (SDMS) a Mladej demokratickej ľavice (MDĽ).

