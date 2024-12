Ministri zahraničných vecí Únie sa nedohodli na sankciách proti Bielorusku, chýba hlas Cypru

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) sa nedokázali dohodnúť na uvalení sankcií voči bieloruským predstaviteľom podozrivým z volebných podvodov a z účasti na potláčaní protestov.

Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ v pondelok nedosiahli jednotu napriek výzvam hlavnej oponentky prezidenta Alexandra Lukašenka Svetlany Cichanovskej, aby únia podnikla odvážne kroky proti bieloruskému režimu.

Chcú aj sankcie voči Lukašenkovi

Ministri rezortov zahraničia krajín EÚ zvažovali, či uplatnia zmrazenie majetku a zákaz cestovania do únie voči zhruba 40 ľuďom spojeným s podvodmi počas bieloruských prezidentských volieb, ktorými Lukašenko získal šieste funkčné obdobie na poste hlavy štátu.

Postihy majú byť zároveň reakciou na zásahy proti demonštrantom po voľbách.

Niekoľko krajín chce uvaliť sankcie aj voči Lukašenkovi, ale niektoré uprednostňujú zvyšovanie tlaku postupným pridávaním mien na zoznam ľudí, ktorých sa postihy týkajú, vrátane Lukašenkovho mena, ak odmietne začať dialóg s opozíciou.

Výsledky volieb odmietli všetci

Kroky EÚ naďalej blokuje Cyprus, kým sa podobné opatrenia neuplatnia voči Turecku pre sporné prieskumy ložísk energií, ktoré Ankara uskutočňuje na východe Stredozemného mora.

Východisko zo slepej uličky sa pokúsia vo štvrtok na schôdzke v Bruseli nájsť lídri EÚ.

"Hoci existuje jasná vôľa prijať sankcie, nebolo to možné dnes urobiť, pretože sa nedosiahla požadovaná jednomyseľnosť," povedal novinárom šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell."Na jednomyseľnosť nám chýba Cyprus," dodal.

Avšak Borrell konštatoval, že ministri boli zajedno pri odmietnutí výsledkov prezidentských volieb v Bielorusku z 9. augusta a želajú si nové voľby pod dohľadom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

