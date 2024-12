Ministerka Kolíková schválila aktualizovanú verziu metodiky pre určovanie počtu miest sudcov

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) schválila aktualizovanú verziu metodiky pre určovanie počtu miest sudcov na okresných a krajských súdoch.

Pripravilo ju Analytické centrum ministerstva spravodlivosti a je nastavená na priemer odhadovanej dĺžky konaní na Slovensku a na úroveň pred pandémiou COVID-19.

Ako v tlačovej správe vysvetlil Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, nová metodika flexibilne reaguje na zmeny v súdnej sústave, na aktuálnu situáciu na každom súde a na základe stanovených cieľov a parametrov určuje optimálny počet sudcov pre daný kalendárny rok.

Pribudlo už osemnásť nových miest

Prideľovanie sudcov sa uskutočňuje dvakrát ročne, v marci a v septembri.

Voľné miesta sudcov sa určujú najmä na súdy, ktoré nedosahujú priemer Slovenskej republiky v ukazovateli „dispozičný čas“, a teda sa nedokážu vysporiadať s objemom vecí, ktoré má súd rozhodnúť.

V marcovom určovaní voľných miest sudcov už podľa tejto aktualizovanej metodiky pribudlo 14 nových miest sudcov a štyri miesta hosťujúcich sudcov.

Dlhé roky chýbal účinný systém

Prvú verziu metodiky prvýkrát použili pri určovaní voľných miest sudcov na súdoch v roku 2020. Takzvaná verzia 2.1 bola založená na priemeroch dĺžky konaní v rámci Európskej únie.

Prax určovania voľných miest sudcov v súdnej sústave SR nebola do júna 2020 založená na vopred stanovených a zverejnených kritériách a modeloch výpočtov.

„Chýbal jednoznačný spôsob ako stanoviť primeraný počet sudcov na súdoch a tomu zodpovedajúci počet voľných sudcovských miest. Systém tak dovtedy fungoval na princípe ‚vybavovania‘ voľných sudcovských miest na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sile ich argumentácie,“ uzavrel rezort spravodlivosti.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.